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  4. Адриан ПУКАНЫЧ: «Этот Марсель можно обыгрывать и проходить дальше»
Лига Европы
16 февраля 2024, 15:43 |
266
3

Адриан ПУКАНЫЧ: «Этот Марсель можно обыгрывать и проходить дальше»

Бывший игрок «горняков» оценил матч в Гамбурге

16 февраля 2024, 15:43 |
266
3
Адриан ПУКАНЫЧ: «Этот Марсель можно обыгрывать и проходить дальше»
ФК Шахтер

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч в интервью Sport.ua рассказал, кого считает фаворитом в паре «Шахтер» – «Марсель» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу:

– Можно долго дискутировать кто был ближе к победе в первом поединке этих соперников в Гамбурге, но надо смириться с тем, что судьба путевки в следующий раунд определится только после ответного матча во Франции.

– А Вы кому предпочитаете?

– Пока что шансы 50 на 50. Но стратегическое преимущество на стороне «Шахтера», который убедился, что с этим «Марселем» можно играть и побеждать. Что касается предматчевых прогнозов, то создавалось впечатление, что фавориты «горожане», у которых преимущество в игровой практике и более «звездный» состав. Однако не все произошло так, как предполагалось. Знаете, это как оценивать возможности невысокого легионера «Шахтера» Эгиналдо в борьбе на «втором этаже» с коренастыми защитниками «Марселя». Но благодаря правильному выбору позиции, высокому скачку и нацеленной передачи партнера именно бразилец победил в верховой дуэли и спас номинальных хозяев от поражения в компенсированное время. Как видите, главное мастерство

– В ответном матче через неделю «Шахтеру» не сможет помочь центральный защитник Валерий Бондарь, под вопросом участие Тараса Степаненко. Их отсутствие сильно отразится на игре «горняков» в Марселе?

– Думаю, что нет. И не только потому, что у «Шахтера» – долгая скамья запасных и немалый международный опыт. У горняков еще и квалифицированный тренерский штаб, который постарается минимизировать отсутствие этих исполнителей.

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Адриан Пуканыч Марсель Лига Европы Тарас Степаненко Шахтер Донецк Эгиналду Шахтер - Марсель инсайд
Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
Легенда шлюхтаря - ПУКАНич.
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