«Слабо отсудил». Леоненко оценил действия арбитра матча Шахтер – Марсель

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил действия главного арбитра матча Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» (2:2).

«Арбитр отсудил слабенько. Во-первых, не засчитал чистый гол «Шахтера», свистнув ранний фол на Зубкове и не дав доиграть момент. А во-вторых, можно было ставить пенальти за фол Ризныка, мне показалось, он задел рукой ногу игрока «Марселя».

Ранее работу рефери прокомментировал главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич.

Ответный матч между «Марселем» и «Шахтером» состоится 22 февраля 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на домашнем стадионе провансальцев – «Велодроме».