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  4. «Слабо отсудил». Леоненко оценил действия арбитра матча Шахтер – Марсель
Лига Европы
16 февраля 2024, 14:59 |
1011
3

«Слабо отсудил». Леоненко оценил действия арбитра матча Шахтер – Марсель

Бывший игрок киевского «Динамо» недоволен работой рефери

16 февраля 2024, 14:59 |
1011
3
«Слабо отсудил». Леоненко оценил действия арбитра матча Шахтер – Марсель
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил действия главного арбитра матча Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» (2:2).

«Арбитр отсудил слабенько. Во-первых, не засчитал чистый гол «Шахтера», свистнув ранний фол на Зубкове и не дав доиграть момент. А во-вторых, можно было ставить пенальти за фол Ризныка, мне показалось, он задел рукой ногу игрока «Марселя».

Ранее работу рефери прокомментировал главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич.

Ответный матч между «Марселем» и «Шахтером» состоится 22 февраля 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на домашнем стадионе провансальцев – «Велодроме».

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Марсель судьи (арбитры) Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Виктор Леоненко
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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nicksaf
ШД не пройдёт и будет прав, что пройдёт Марсель.
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DK1961
И еще могли дать пеналь за очередной (в каждом матче вижу) грубый фол Бондаря в своей штрафной - так что, в чью пользу судья судил?
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