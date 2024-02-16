Каролина ПЛИШКОВА: «На этой неделе мне очень повезло»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Дохе над экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой – 7:6(6), 7:6(5).

На прошлой неделе Плишкова завоевала титул в Клуж-Напоке, а через 23 часа играла в Дохе.

«Мне повезло, что я успела на самолет в тот день. Я прилетела утром, а вечером уже играла. На этой неделе мне очень повезло. В том числе и с некоторыми матчами. Сегодня тоже было нелегко. Пара очков то там, то здесь. Но я все равно выстояла и счастлива, что все еще участвую в турнире», – сказала Плишкова.

Отметим, Каролина впервые с 2019 года выиграла 9 поединков подряд. Тогда она стала победительницей соревнований в Брисбене, а на Australian Open дошла до полуфинала, где ее остановила будущая победительница Наоми Осака.

В полуфинале чешка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.