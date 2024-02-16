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  4. Каролина ПЛИШКОВА: «На этой неделе мне очень повезло»
WTA
16 февраля 2024, 14:39 |
213
0

Каролина ПЛИШКОВА: «На этой неделе мне очень повезло»

Чешская теннисистка – о выступлении в Дохе

16 февраля 2024, 14:39 |
213
0
Каролина ПЛИШКОВА: «На этой неделе мне очень повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Дохе над экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой – 7:6(6), 7:6(5).

На прошлой неделе Плишкова завоевала титул в Клуж-Напоке, а через 23 часа играла в Дохе.

«Мне повезло, что я успела на самолет в тот день. Я прилетела утром, а вечером уже играла. На этой неделе мне очень повезло. В том числе и с некоторыми матчами. Сегодня тоже было нелегко. Пара очков то там, то здесь. Но я все равно выстояла и счастлива, что все еще участвую в турнире», – сказала Плишкова.

Отметим, Каролина впервые с 2019 года выиграла 9 поединков подряд. Тогда она стала победительницей соревнований в Брисбене, а на Australian Open дошла до полуфинала, где ее остановила будущая победительница Наоми Осака.

В полуфинале чешка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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Каролина Плишкова Наоми Осака WTA Доха
Источник Twitter
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