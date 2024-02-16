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  4. Судаковым заинтересовался клуб с игроком сборной Украины в составе
Португалия
16 февраля 2024, 14:58 |
1706
0

Судаковым заинтересовался клуб с игроком сборной Украины в составе

Лидер «Шахтера» интересен двум португальским грандам

16 февраля 2024, 14:58 |
1706
0
Судаковым заинтересовался клуб с игроком сборной Украины в составе
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера Экрема Конура, к лидеру «Шахтера» проявляют интерес два португальских гранда – «Спортинг» и «Бенфика». Напомним, за «орлов» выступает бывший вратарь «Шахтера» и партнер Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.

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Спортинг Лиссабон Бенфика Шахтер Донецк Георгий Судаков Анатолий Трубин трансферы УПЛ трансферы
Источник Twitter
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