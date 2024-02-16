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  4. «Вы его видели?» Леоненко раскритиковал игру Судакова против Марселя
Лига Европы
16 февраля 2024, 14:37 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:50
268
2

«Вы его видели?» Леоненко раскритиковал игру Судакова против Марселя

Бывший игрок киевского «Динамо» прошелся по нескольким игрокам «Шахтера»

16 февраля 2024, 14:37 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:50
268
2
«Вы его видели?» Леоненко раскритиковал игру Судакова против Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал нескольких игроков донецкого «Шахтера» за матч Лиги Европы против французского «Марселя» (2:2).

– Давайте по персоналиям. Кто в «Шахтере» сегодня слабое звено?

– Однозначно Бондарь. У «Шахтера» вообще болезнь на этой позиции. Сначала был Кривцов, который вечно лупил в ауты в простых ситуациях и из-под него забивали, сейчас его место занял Бондарь, который немного жестче. Также слаб в защите Конопля, который постоянно бежит вперед, забывая об игре в обороне. В этом плане он напоминает Караваева, который тоже не защитник.

– Кого в «Шахтере» назовете лучшим игроком матча?

– Зубков хорошо сыграл в атаке, но из-за ошибки, когда он не успел подстраховать Гочолеишвили, я не могу назвать его лучшим. Резник выглядел неплохо. Но я отдам «Льва матча» Эгиналду и Матвиенко.

– Что скажете о Судакове?

– Вы его видели в этом матче? Лично я – нет. А за него 150 миллионов хотят! «Ювентус» и «Наполи» правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров.

– Степаненко получил травму и был заменен на Назарину. Это серьезная потеря для «Шахтера»?

– Конечно серьезная. Тарас – капитан, играет на уровне, выгрызает мячи, хотя уже не всегда успевает за моментами. Шахтеру пора менять Степаненко, и на его позицию искать более молодого футболиста. Назарина – не опорник, он слаб на этой позиции. Шахтер постоянно покупает атакующих игроков, а надо купить опорника, и уже давно. Но это уже не мое дело, я не собираюсь делать работу Пушича.

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Марсель Лига Европы Тарас Степаненко Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Георгий Судаков Виктор Леоненко Ефим Конопля Валерий Бондарь Сергей Кривцов Александр Зубков Дмитрий Ризнык Эгиналду Николай Матвиенко
Источник Спорт-Экспресс Украина
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sashav2007
Згоден з Леоном
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Gargantua
видели, но он все время ошибался
а Степаненко да, свою работу делал качественно
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