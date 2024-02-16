«Вы его видели?» Леоненко раскритиковал игру Судакова против Марселя
Бывший игрок киевского «Динамо» прошелся по нескольким игрокам «Шахтера»
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал нескольких игроков донецкого «Шахтера» за матч Лиги Европы против французского «Марселя» (2:2).
– Давайте по персоналиям. Кто в «Шахтере» сегодня слабое звено?
– Однозначно Бондарь. У «Шахтера» вообще болезнь на этой позиции. Сначала был Кривцов, который вечно лупил в ауты в простых ситуациях и из-под него забивали, сейчас его место занял Бондарь, который немного жестче. Также слаб в защите Конопля, который постоянно бежит вперед, забывая об игре в обороне. В этом плане он напоминает Караваева, который тоже не защитник.
– Кого в «Шахтере» назовете лучшим игроком матча?
– Зубков хорошо сыграл в атаке, но из-за ошибки, когда он не успел подстраховать Гочолеишвили, я не могу назвать его лучшим. Резник выглядел неплохо. Но я отдам «Льва матча» Эгиналду и Матвиенко.
– Что скажете о Судакове?
– Вы его видели в этом матче? Лично я – нет. А за него 150 миллионов хотят! «Ювентус» и «Наполи» правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров.
– Степаненко получил травму и был заменен на Назарину. Это серьезная потеря для «Шахтера»?
– Конечно серьезная. Тарас – капитан, играет на уровне, выгрызает мячи, хотя уже не всегда успевает за моментами. Шахтеру пора менять Степаненко, и на его позицию искать более молодого футболиста. Назарина – не опорник, он слаб на этой позиции. Шахтер постоянно покупает атакующих игроков, а надо купить опорника, и уже давно. Но это уже не мое дело, я не собираюсь делать работу Пушича.
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