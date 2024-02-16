Ига Свёнтек – Каролина Плишкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/2 финала полька сразится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№59 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Рыбакина – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла все матчи.

Победительница поединка в финале сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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