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WTA
16 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:46
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0

Ига Свёнтек – Каролина Плишкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Дохе

16 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:46
90
0
Ига Свёнтек – Каролина Плишкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

16 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/2 финала полька сразится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№59 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Рыбакина – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла все матчи.

Победительница поединка в финале сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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Источник Sport.ua
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