ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценила Лунина в социальных сетях
Украинский вратарь недавно провел суперматч в ЛЧ
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».
Особенно удачным у Лунина вышел последний матч в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», в котором «королевский клуб» торжествовал 1:0, а украинский вратарь совершил 9 сейвов.
Пресс-служба «галактикос» высоко оценила Лунина, опубликовав в соцсетях соответствующий пост.
«Что за вратарь!», – говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.
ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценили Лунина в социальных сетях
📲 WHAT. A. PORTERO.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 15, 2024
#️⃣ @AndreyLunin13 #UCL pic.twitter.com/AT8H8y8LnZ
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