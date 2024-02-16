ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценила Лунина в социальных сетях

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Особенно удачным у Лунина вышел последний матч в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», в котором «королевский клуб» торжествовал 1:0, а украинский вратарь совершил 9 сейвов.

Пресс-служба «галактикос» высоко оценила Лунина, опубликовав в соцсетях соответствующий пост.

«Что за вратарь!», – говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.

ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценили Лунина в социальных сетях