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  4. ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценила Лунина в социальных сетях
Лига чемпионов
16 февраля 2024, 13:19 |
1277
0

ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценила Лунина в социальных сетях

Украинский вратарь недавно провел суперматч в ЛЧ

16 февраля 2024, 13:19 |
1277
0
ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценила Лунина в социальных сетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Особенно удачным у Лунина вышел последний матч в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», в котором «королевский клуб» торжествовал 1:0, а украинский вратарь совершил 9 сейвов.

Пресс-служба «галактикос» высоко оценила Лунина, опубликовав в соцсетях соответствующий пост.

«Что за вратарь!», – говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.

ФОТО. Пресс-служба Реала высоко оценили Лунина в социальных сетях

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Источник Sport.ua
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