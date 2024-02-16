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  4. Артета высказался о состоянии Зинченко после травмы. Сыграет против Бернли?
Англия
16 февраля 2024, 12:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:26
627
0

Артета высказался о состоянии Зинченко после травмы. Сыграет против Бернли?

В украинца проблема с икроножной мышцей

16 февраля 2024, 12:00 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:26
627
0
Артета высказался о состоянии Зинченко после травмы. Сыграет против Бернли?
Getty Images/Global Images Украина. Микель Артета и Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал небольшое интервью в преддверии матча 25-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли», который состоится 17 февраля в 17:00.

«Физическая форма Габриэля Жезуса, Смит-Роу, Парти и Зинченко? Сейчас они выглядят очень хорошо», – сказал Артета, но не отметил, смогут ли эти игроки принять участие в следующем матче.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля».

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Арсенал Лондон травма Бернли
Источник Sky Sports
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