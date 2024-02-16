Артета высказался о состоянии Зинченко после травмы. Сыграет против Бернли?
В украинца проблема с икроножной мышцей
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал небольшое интервью в преддверии матча 25-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли», который состоится 17 февраля в 17:00.
«Физическая форма Габриэля Жезуса, Смит-Роу, Парти и Зинченко? Сейчас они выглядят очень хорошо», – сказал Артета, но не отметил, смогут ли эти игроки принять участие в следующем матче.
В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля».
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