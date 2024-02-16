Эгиналду повторил достижение Луиса Адриану 15-летней давности

Эгиналду, спасший «Шахтер» от поражения на 3-й компенсированной минуте встречи с «Марселем», стал автором одного из самых поздних решающих голов украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Собственно, еще позже в основное время матчей забивали мячи, приносившие победу или ничью, только днепрянин Евгений Селезнев и динамовец Виктор Цыганков.

К слову, 19-летний бразилец повторил клубное достижение 15-летней давности Луиса Адриану, установленное в четвертьфинале КУ-2008/09 в поединке с… «Марселем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)*

Дата Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 17.09.2015 ГТ Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр Лацио 90+4' 1:1 (д) 12.12.2019 ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо Лугано 90+4' 1:1 (д) 16.04.2009 1/4 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер Марсель 90+3' 2:1 (г) 26.08.2010 КР4 Артем ФЕДЕЦКИЙ Карпаты Галатасарай 90+3' 1:1 (д) 20.10.2011 ГТ Денис ГАРМАШ Динамо Бешикташ 90+3' 1:0 (д) 17.03.2016 1/8 ЭДУАРДУ Шахтер Андерлехт 90+3' 1:0 (г) 15.02.2024 1/16 ЭГИНАЛДУ Шахтер Марсель 90+3' 2:2 (д)

* в основное время матчей.