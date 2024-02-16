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Лига Европы
16 февраля 2024, 11:12 | Обновлено 16 февраля 2024, 11:18
379
0

Эгиналду повторил достижение Луиса Адриану 15-летней давности

Решающий мяч в матче с «Марселем» бразилец забил на 90+3-й минуте

16 февраля 2024, 11:12 | Обновлено 16 февраля 2024, 11:18
379
0
Эгиналду повторил достижение Луиса Адриану 15-летней давности
ФК Шахтер. Эгиналду

Эгиналду, спасший «Шахтер» от поражения на 3-й компенсированной минуте встречи с «Марселем», стал автором одного из самых поздних решающих голов украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Собственно, еще позже в основное время матчей забивали мячи, приносившие победу или ничью, только днепрянин Евгений Селезнев и динамовец Виктор Цыганков.

К слову, 19-летний бразилец повторил клубное достижение 15-летней давности Луиса Адриану, установленное в четвертьфинале КУ-2008/09 в поединке с… «Марселем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)*

Дата

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

17.09.2015

ГТ

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

Лацио

90+4'

1:1 (д)

12.12.2019

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Лугано

90+4'

1:1 (д)

16.04.2009

1/4

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Марсель

90+3'

2:1 (г)

26.08.2010

КР4

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Карпаты

Галатасарай

90+3'

1:1 (д)

20.10.2011

ГТ

Денис ГАРМАШ

Динамо

Бешикташ

90+3'

1:0 (д)

17.03.2016

1/8

ЭДУАРДУ

Шахтер

Андерлехт

90+3'

1:0 (г)

15.02.2024

1/16

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

Марсель

90+3'

2:2 (д)

* в основное время матчей.

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Источник Sport.ua
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