Эгиналду повторил достижение Луиса Адриану 15-летней давности
Решающий мяч в матче с «Марселем» бразилец забил на 90+3-й минуте
Эгиналду, спасший «Шахтер» от поражения на 3-й компенсированной минуте встречи с «Марселем», стал автором одного из самых поздних решающих голов украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Собственно, еще позже в основное время матчей забивали мячи, приносившие победу или ничью, только днепрянин Евгений Селезнев и динамовец Виктор Цыганков.
К слову, 19-летний бразилец повторил клубное достижение 15-летней давности Луиса Адриану, установленное в четвертьфинале КУ-2008/09 в поединке с… «Марселем».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)*
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
17.09.2015
|
ГТ
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
Лацио
|
90+4'
|
1:1 (д)
|
12.12.2019
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Лугано
|
90+4'
|
1:1 (д)
|
16.04.2009
|
1/4
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Марсель
|
90+3'
|
2:1 (г)
|
26.08.2010
|
КР4
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Карпаты
|
Галатасарай
|
90+3'
|
1:1 (д)
|
20.10.2011
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
90+3'
|
1:0 (д)
|
17.03.2016
|
1/8
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
Андерлехт
|
90+3'
|
1:0 (г)
|
15.02.2024
|
1/16
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
Марсель
|
90+3'
|
2:2 (д)
* в основное время матчей.
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