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Англия
16 февраля 2024, 11:32 |
337
0

Тренер команды АПЛ попал в больницу на фоне слухов об увольнении

Коуч «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может быть уволен в ближайшее время

16 февраля 2024, 11:32 |
337
0
Тренер команды АПЛ попал в больницу на фоне слухов об увольнении
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

У главного тренера команды «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона проблемы со здоровьем.

По информации BBC, 76-летнему наставнику стало плохо на тренировке, из-за чего он и пропустил пресс-конференцию накануне матча 25-го тура АПЛ против «Эвертона». Сообщается, что Ходжсон был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Примечательно, что британскому тренеру стало плохо на фоне слухов об увольнении. Сообщается, что «орлы» уже нашли замену Ходжсону.

После 24 сыгранных матчей в английском чемпионате «Кристал Пэлас» занимает 15 строчку с 24 очками в активе.

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Рой Ходжсон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка больница
Источник BBC
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