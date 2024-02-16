Тренер команды АПЛ попал в больницу на фоне слухов об увольнении

У главного тренера команды «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона проблемы со здоровьем.

По информации BBC, 76-летнему наставнику стало плохо на тренировке, из-за чего он и пропустил пресс-конференцию накануне матча 25-го тура АПЛ против «Эвертона». Сообщается, что Ходжсон был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Примечательно, что британскому тренеру стало плохо на фоне слухов об увольнении. Сообщается, что «орлы» уже нашли замену Ходжсону.

После 24 сыгранных матчей в английском чемпионате «Кристал Пэлас» занимает 15 строчку с 24 очками в активе.