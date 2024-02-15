Уже есть замена. Кристал Пэлас уволит Ходжсона

«Кристал Пэлас» в ближайшее время уволит с поста главного тренера Роя Ходжсона. Такое решение в руководстве клуба уже принято, о нем будет объявлено в ближайшее время.

Замену 76-летнему ветерану английского тренерского цеха уже нашли. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» уже начал переговоры с Оливером Гласнером, который известен, прежде всего, по работе с «Айнтрахтом».

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на 5 очков.