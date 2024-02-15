Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже есть замена. Кристал Пэлас уволит Ходжсона
Англия
15 февраля 2024, 11:34 |
553
0

Уже есть замена. Кристал Пэлас уволит Ходжсона

Ветерана тренерского цеха вскоре отправят в отставку

15 февраля 2024, 11:34 |
553
0
Уже есть замена. Кристал Пэлас уволит Ходжсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

«Кристал Пэлас» в ближайшее время уволит с поста главного тренера Роя Ходжсона. Такое решение в руководстве клуба уже принято, о нем будет объявлено в ближайшее время.

Замену 76-летнему ветерану английского тренерского цеха уже нашли. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» уже начал переговоры с Оливером Гласнером, который известен, прежде всего, по работе с «Айнтрахтом».

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на 5 очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Райо Вальекано уволил главного тренера
Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из Челси
Почеттино лично выступил против трансфера Мудрика в топ-клуб
Кристал Пэлас Рой Ходжсон Оливер Гласнер отставка Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный календарь на 2024 год
Футбол | 15 февраля 2024, 07:10 0
Спортивный календарь на 2024 год
Спортивный календарь на 2024 год

Все самые значимые спортивные соревнования в 2024 году

Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Футбол | 15 февраля 2024, 03:47 5
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?

Витиньо, Андре и Варжао испугались после массированной атаки на Днепр

Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Футбол | 14.02.2024, 20:16
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Теннис | 14.02.2024, 23:05
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Теннис | 14.02.2024, 17:35
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
13.02.2024, 13:38 28
Теннис
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 34
Теннис
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем