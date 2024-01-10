Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тен Хаг – уже не фаворит. Обновлены котировки на очередную отставку в АПЛ
Англия
10 января 2024, 20:21 | Обновлено 10 января 2024, 20:40
646
0

Тен Хаг – уже не фаворит. Обновлены котировки на очередную отставку в АПЛ

Наставник «Ман Юнайтед» уже не №1 на ближайшее увольнение

10 января 2024, 20:21 | Обновлено 10 января 2024, 20:40
646
0
Тен Хаг – уже не фаворит. Обновлены котировки на очередную отставку в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Британские букмекеры внесли изменения в котировки относительно того, кто станет следующим тренером в Английской Премьер-лиге, который будет уволен.

Ранее фаворитом такой линии был главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Сейчас он уступил первую позицию в антиреестре 76-летнему Рою Ходжсону из «Кристал Пэлас».

Занимательно, что замыкает топ-5 главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, который, по идеи, должен привести «сорок» на финише нынешнего сезона к позиции в топ-4, то есть – завоевать путевку в Лигу чемпионов.Сейчас команда занимает в таблице АПЛ 9-е место, имея 29 очков и актуальную серию из трех поражений кряду.

Напомним, «Ман Юнайтед» идет на 8-й позиции, имея 31 пункт. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ (версия букмекеров)

1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00

2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00

3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00

4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00

Ранее Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» переживет неудачи и нанесет ответный удар.

По теме:
Рэтклифф посетит первый матч в качестве совладельца Манчестер Юнайтед
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Тимо ВЕРНЕР: «Я в Тоттенхэме для того, чтобы выигрывать трофеи»
Эрик тен Хаг Рой Ходжсон Эдди Хау Венсан Компани Томас Франк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны
Футбол | 10 января 2024, 19:22 0
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны

Виктор должен принять участие в игре с «Альмерией»

ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Футбол | 09 января 2024, 21:26 11
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке

Сенегальский нападающий «Аль-Насра» встретил свою жену, когда ей было 16

Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Футбол | 10.01.2024, 14:25
Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Футбол | 09.01.2024, 21:36
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 09.01.2024, 22:02
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
08.01.2024, 21:25 8
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 10
Бокс
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
08.01.2024, 17:27 25
Футбол
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31 3
Бокс
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
09.01.2024, 15:44 5
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем