Тен Хаг – уже не фаворит. Обновлены котировки на очередную отставку в АПЛ
Наставник «Ман Юнайтед» уже не №1 на ближайшее увольнение
Британские букмекеры внесли изменения в котировки относительно того, кто станет следующим тренером в Английской Премьер-лиге, который будет уволен.
Ранее фаворитом такой линии был главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Сейчас он уступил первую позицию в антиреестре 76-летнему Рою Ходжсону из «Кристал Пэлас».
Занимательно, что замыкает топ-5 главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, который, по идеи, должен привести «сорок» на финише нынешнего сезона к позиции в топ-4, то есть – завоевать путевку в Лигу чемпионов.Сейчас команда занимает в таблице АПЛ 9-е место, имея 29 очков и актуальную серию из трех поражений кряду.
Напомним, «Ман Юнайтед» идет на 8-й позиции, имея 31 пункт. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.
Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ (версия букмекеров)
1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00
2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00
3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00
4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00
5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00
Ранее Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» переживет неудачи и нанесет ответный удар.
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