Тен Хаг – уже не фаворит. Обновлены котировки на очередную отставку в АПЛ

Британские букмекеры внесли изменения в котировки относительно того, кто станет следующим тренером в Английской Премьер-лиге, который будет уволен.

Ранее фаворитом такой линии был главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Сейчас он уступил первую позицию в антиреестре 76-летнему Рою Ходжсону из «Кристал Пэлас».

Занимательно, что замыкает топ-5 главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, который, по идеи, должен привести «сорок» на финише нынешнего сезона к позиции в топ-4, то есть – завоевать путевку в Лигу чемпионов.Сейчас команда занимает в таблице АПЛ 9-е место, имея 29 очков и актуальную серию из трех поражений кряду.

Напомним, «Ман Юнайтед» идет на 8-й позиции, имея 31 пункт. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ (версия букмекеров)

1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00

2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00

3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00

4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00

Ранее Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» переживет неудачи и нанесет ответный удар.