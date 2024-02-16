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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 11:08 |
742
4

Стало известно, сколько фанатов будут допускаться на матчи команд УПЛ

Действующий чемпион Украины «Шахтер» сможет допускать 300-400 зрителей на домашние матчи

16 февраля 2024, 11:08 |
742
4
Стало известно, сколько фанатов будут допускаться на матчи команд УПЛ
ФК Шахтер.

Украинские болельщики в ближайшее время вернутся на стадионы, где смогут вживую просматривать матчи УПЛ.

По информации KDK, действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер», который провидит домашние матчи чемпионата на «Арене Львов», будет допускать 300-400 зрителей. «Черноморец», играющий свои матчи в Одессе, сможет допускать около 2000 болельщиков.

Лидер Первой лиги «Карпаты» сможет допускать до 3000 болельщиков на домашние матчи, проходящие на стадионе «Украина».

Сообщается, что «Динамо», «Кривбасс» и «Полесье» пока не определились с количеством поклонников, которые будут допущены на стадионы.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Верес» получил разрешение на проведение игр со зрителями.

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Шахтер Донецк Карпаты Львов Черноморец Одесса Динамо Киев Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог болельщики фанаты Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига зрители
Источник KDK
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Комментарии 4
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KIPR ALECS
Треш..усі хто має відношення до футболу в Україні відморожені наглухо
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0
ErichMariaШевченко
Интересно сколько луганчан пустят в Ужгороде на матчи Зари.
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0
Mr Voevudskiy
Как это работает!?
Во Львов что-то долетает через 1.5 часа - 300 чел
В Одессе, где долетает через 2-5 мин -2к!?
...
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0
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