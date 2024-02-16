Стало известно, сколько фанатов будут допускаться на матчи команд УПЛ

Украинские болельщики в ближайшее время вернутся на стадионы, где смогут вживую просматривать матчи УПЛ.

По информации KDK, действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер», который провидит домашние матчи чемпионата на «Арене Львов», будет допускать 300-400 зрителей. «Черноморец», играющий свои матчи в Одессе, сможет допускать около 2000 болельщиков.

Лидер Первой лиги «Карпаты» сможет допускать до 3000 болельщиков на домашние матчи, проходящие на стадионе «Украина».

Сообщается, что «Динамо», «Кривбасс» и «Полесье» пока не определились с количеством поклонников, которые будут допущены на стадионы.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Верес» получил разрешение на проведение игр со зрителями.