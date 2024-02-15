Верес получил разрешение на проведение игр со зрителями. Сколько допустят?

Футбольный клуб «Верес» получил разрешение на проведение игр со зрителями. Болельщики вернутся на трибуны стадиона «Авангард» в весенней части сезона.

Клуб УПЛ получил соответствующее разрешение от Ровенской областной военной администрации при условии соблюдения всех требований безопасности в условиях действия военного положения.

Таким образом, поддержать родную команду жители города смогут уже в стартовом туре второй части чемпионата.

Речь идет о допуске примерно 1200–1300 человек на трибунах «Авангарда» (менее трети от полной вместимости в 4650 человек).

Матч 18-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Колос» состоится на стадионе «Авангард» 25 февраля в 13:00.

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«Верес» стал первым клубом УПЛ, который получил разрешение на присутствие зрителей на арене во время матча.

Президент народного клуба «Верес» Иван Надеин рассказал:

«Будут открыта продажа билетов. Будет возможность предварительного приобретения. Это 1200–1300 зрителей. В соответствии с вместимостью укрытий и в соответствии с требованиями безопасности. Концерты, спектакли, кинопоказы – проходят. Существует сигнал воздушной тревоги, есть укрытие в пешей доступности, разработаны протоколы безопасности. Война – возможно надолго. А футбол – это жизнь, он объединяет регионы».