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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 13:41 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:04
370
1

Верес получил разрешение на проведение игр со зрителями. Сколько допустят?

Матч между «Вересом» и «Колосом» состоится на «Авангарде» 25 февраля

15 февраля 2024, 13:41 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:04
370
1
Верес получил разрешение на проведение игр со зрителями. Сколько допустят?
ФК Верес Ровно

Футбольный клуб «Верес» получил разрешение на проведение игр со зрителями. Болельщики вернутся на трибуны стадиона «Авангард» в весенней части сезона.

Клуб УПЛ получил соответствующее разрешение от Ровенской областной военной администрации при условии соблюдения всех требований безопасности в условиях действия военного положения.

Таким образом, поддержать родную команду жители города смогут уже в стартовом туре второй части чемпионата.

Речь идет о допуске примерно 1200–1300 человек на трибунах «Авангарда» (менее трети от полной вместимости в 4650 человек).

Матч 18-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Колос» состоится на стадионе «Авангард» 25 февраля в 13:00.

«Верес» стал первым клубом УПЛ, который получил разрешение на присутствие зрителей на арене во время матча.

Президент народного клуба «Верес» Иван Надеин рассказал:

«Будут открыта продажа билетов. Будет возможность предварительного приобретения. Это 1200–1300 зрителей. В соответствии с вместимостью укрытий и в соответствии с требованиями безопасности. Концерты, спектакли, кинопоказы – проходят. Существует сигнал воздушной тревоги, есть укрытие в пешей доступности, разработаны протоколы безопасности. Война – возможно надолго. А футбол – это жизнь, он объединяет регионы».

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зрители болельщики стадион Авангард Ровно
Источник ФК Верес
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romanchik.8409
Они и так были там в таком количестве --+
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