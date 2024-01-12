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Украина. Первая лига
12 января 2024, 21:43 |
280
0

Клубы ПФЛ обсуждают вопрос возвращения болельщиков на трибуны

Сейчас идет опрос клубов по безопасности

12 января 2024, 21:43 |
280
0
Клубы ПФЛ обсуждают вопрос возвращения болельщиков на трибуны
fc.if.ua

В ближайшие дни всеукраинские соревнования по баскетболу и волейболу уже смогут посещать болельщики. Конечно, количество присутствующих будет зависеть от выполнения требований безопасности во время военного положения.

А чего ждать от проведения весенней части сезона поклонникам футбола? Смогут ли они посещать поединки любимых команд, а не ограничиваться телетрансляциями?

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы проведения со зрителями календарных матчей в Первой и Второй лиге:

«Этот вопрос уже давно на контроле. К сожалению, многое зависит не от нашего желания или Министерства по делам молодежи и спорта, общин, где дислоцируются команды. В Украине - война. Тем не менее, мы стараемся постоянно контактировать с клубами на предмет проведения матчей с болельщиками. Пришли к согласию, что до конца февраля каждый клуб должен дать конкретный ответ: сколько болельщиков смогут во время воздушной тревоги разместиться в бомбоубежище? Будет, естественно, учитываться в количество мест на трибунах.

Поскольку вторая часть в соревнованиях под эгидой ПФЛ стартует 23 марта, то у нас будет достаточно времени разработать четкие меры безопасности для каждой команды, которые бы сделали возможным присутствие болельщиков на футбольных поединках».

Ранее Каденко рассказал о работе над спасением второй команды «Металлурга» Запорожье.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины российско-украинская война болельщики ПФЛ Украины Александр Каденко инсайд
Источник Sport.ua
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