ВИДЕО. Интер Майами провел особый матч для Месси. Кривцов не сыграл
Американский клуб встретился с «Ньюэллс Олд Бойз»
В ночь на 16 февраля за океаном прошел товарищеский матч между американским клубом «Интер Майами» и аргентинской командой «Ньюэллс Олд Бойз».
Для звезды флоридского клуба Лионеля Месси этот матч был особенным, поскольку именно за «Ньюэллс Олд Бойз» аргентинец играл в юношеском возрасте, откуда и перебрался в «Барселону».
Матч завершился со счётом 1:1. Лионель отыграл 60 минут и результативными действиями не отличился, а защитник «Интер Майами» Сергей Кривцом не попал в заявку на матч из-за травмы.
Товарищеский матч. 16 февраля
Интер Майами – Ньюэллс Олд Бойз – 1:1
Голы: Борхелин, 64 – Диас, 83.
Видеообзор матча
Tonight’s final at home 🏠 pic.twitter.com/zCzSGTx3cm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 16, 2024
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