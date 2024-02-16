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16 февраля 2024, 10:45 |
310
0

ВИДЕО. Интер Майами провел особый матч для Месси. Кривцов не сыграл

Американский клуб встретился с «Ньюэллс Олд Бойз»

16 февраля 2024, 10:45 |
310
0
ВИДЕО. Интер Майами провел особый матч для Месси. Кривцов не сыграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 16 февраля за океаном прошел товарищеский матч между американским клубом «Интер Майами» и аргентинской командой «Ньюэллс Олд Бойз».

Для звезды флоридского клуба Лионеля Месси этот матч был особенным, поскольку именно за «Ньюэллс Олд Бойз» аргентинец играл в юношеском возрасте, откуда и перебрался в «Барселону».

Матч завершился со счётом 1:1. Лионель отыграл 60 минут и результативными действиями не отличился, а защитник «Интер Майами» Сергей Кривцом не попал в заявку на матч из-за травмы.

Товарищеский матч. 16 февраля

Интер Майами – Ньюэллс Олд Бойз – 1:1

Голы: Борхелин, 64 – Диас, 83.

Видеообзор матча

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Ньюэллс Олд Бойз Интер Майами Лионель Месси Сергей Кривцов товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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