Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную проблему Шахтера в матче с Марселем
Лига Европы
16 февраля 2024, 09:56 |
765
1

Маркевич назвал главную проблему Шахтера в матче с Марселем

Тренер «Карпат» прокомментировал последний матч «горняков»

16 февраля 2024, 09:56 |
765
1
Маркевич назвал главную проблему Шахтера в матче с Марселем
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер, наставник «Карпат», Мирон Маркевич поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и «Марселем» (2:2).

«Ко всем защитникам «Шахтера» есть вопросы. Не знаю, кто будет играть в ответном матче, но что-то с этим Обамеянгом нужно делать. Надо однозначно надежнее играть в обороне и держать этого игрока.

Я понимаю, что Обамеянг опытный и технический исполнитель, но так давать себя обыгрывать, как это позволил с собой сделать Гочолеишвили... Ну, не должно быть так на таком уровне. Вообще, не такой он, этот Обамеянг, и страшен. Просто сыграть нужно надежнее с ним.

Такой футболист, как Судаков, в этой игре должен был сыграть точно сильнее.

Зубков сыграл на высоком уровне. И еще Степаненко. В опорной зоне он не дал разгуляться оппонентам. У Тараса было повреждение, рецидив старой травмы и это сказалось. Его врачи поставили на ноги, он смог выйти в старте, но не доиграл матч до конца. Надеюсь, что до следующего поединка он будет еще в лучших кондициях», – сказал Маркевич.

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем».

По теме:
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Капитан Марселя: «Мы разочарованы ничьей с Шахтером»
Мирон Маркевич Карпаты Львов Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марино Пушич Шахтер - Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Футбол | 15 февраля 2024, 21:48 0
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча

Фрагменты матча плей-офф Лиги Европы

Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 16 февраля 2024, 07:14 2
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?

Украинский страж ворот помог «сливочным» победить «РБ Лейпциг»

Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 15.02.2024, 18:20
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
Футбол | 16.02.2024, 08:50
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
Хойлунд, Гарначо и Мейну: светлые пятна в темном сезоне МЮ
Футбол | 16.02.2024, 07:35
Хойлунд, Гарначо и Мейну: светлые пятна в темном сезоне МЮ
Хойлунд, Гарначо и Мейну: светлые пятна в темном сезоне МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Защита нулевая .Конопля это полный отстой 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 18
Биатлон
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 17
Теннис
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 18
Футбол
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
14.02.2024, 18:37 9
Футбол
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
14.02.2024, 15:24 1
Футбол
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
14.02.2024, 17:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем