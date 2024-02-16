Маркевич назвал главную проблему Шахтера в матче с Марселем

Известный украинский тренер, наставник «Карпат», Мирон Маркевич поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и «Марселем» (2:2).

«Ко всем защитникам «Шахтера» есть вопросы. Не знаю, кто будет играть в ответном матче, но что-то с этим Обамеянгом нужно делать. Надо однозначно надежнее играть в обороне и держать этого игрока.

Я понимаю, что Обамеянг опытный и технический исполнитель, но так давать себя обыгрывать, как это позволил с собой сделать Гочолеишвили... Ну, не должно быть так на таком уровне. Вообще, не такой он, этот Обамеянг, и страшен. Просто сыграть нужно надежнее с ним.

Такой футболист, как Судаков, в этой игре должен был сыграть точно сильнее.

Зубков сыграл на высоком уровне. И еще Степаненко. В опорной зоне он не дал разгуляться оппонентам. У Тараса было повреждение, рецидив старой травмы и это сказалось. Его врачи поставили на ноги, он смог выйти в старте, но не доиграл матч до конца. Надеюсь, что до следующего поединка он будет еще в лучших кондициях», – сказал Маркевич.

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем».