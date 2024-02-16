Бетис – Динамо Загреб – 0:1. Хладнокровие Петковича. Видео гола и обзор
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Испанский «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги конференций на своем поле принимал «Динамо Загреб».
Все шло к тому, что команды разойдутся миром. На 75-й минуте гости заработали право на пенальти. Бить взялся лидер команды Бруно Петкович. Хладнокровность форварда позволила ему реализовать удар с «точки».
Подопечные Мануэля Пеллегрини до конца игры не сумели сравнять счет.
Лига конференций. 1/16 финала.
Бетис – Динамо Загреб – 0:1
Гол: Петкович (76, пен)
Видеообзор матча
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