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Лига Европы
16 февраля 2024, 05:18 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:39
13
0

Бетис – Динамо Загреб – 0:1. Хладнокровие Петковича. Видео гола и обзор

Хорватский гранд добыл в Севилье победу

16 февраля 2024, 05:18 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:39
13
0
Бетис – Динамо Загреб – 0:1. Хладнокровие Петковича. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги конференций на своем поле принимал «Динамо Загреб».

Все шло к тому, что команды разойдутся миром. На 75-й минуте гости заработали право на пенальти. Бить взялся лидер команды Бруно Петкович. Хладнокровность форварда позволила ему реализовать удар с «точки».

Подопечные Мануэля Пеллегрини до конца игры не сумели сравнять счет.

Лига конференций. 1/16 финала.

Бетис – Динамо Загреб – 0:1

Гол: Петкович (76, пен)

Видеообзор матча

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Динамо Загреб Бетис Лига конференций видео голов и обзор Бруно Петкович
Источник Sport.ua
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