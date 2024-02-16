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  4. НАЗАРИНА: «Марсель – сильная команда, мы ожидали тяжелый поединок»
Лига Европы
16 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:04
507
0

НАЗАРИНА: «Марсель – сильная команда, мы ожидали тяжелый поединок»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал результат матча плей-офф ЛЕ

16 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:04
507
0
НАЗАРИНА: «Марсель – сильная команда, мы ожидали тяжелый поединок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек донецкого «Шахтера» Егор Назарина подбил итоги игры против «Марселя» в плей-офф Лиги Европы. Украинский клуб вырвал ничью на последних минутах встречи.

– Мы ожидали тяжелый поединок, потому что «Марсель» – сильная команда, несмотря на то, что у них сейчас кризис. Но при этом, думаю, мы заслужили немного больше, чем ничья. Но ничего, у нас все впереди, есть еще второй матч. Надеюсь, в итоге все будет так, как мы хотим.

Сказалось ли отсутствие игровой практики? Перед матчем все этого опасались...

– Все-таки у нас два месяца не было официальных игр. Так что, конечно, игрового тонуса не хватало, товарищеские матчи его не создадут. Это наложило отпечаток на игру, но нам удалось показать хорошую готовность.

Как прокомментируешь незасчитанный в первом тайме гол? Нет ли вопросов к действию судьи?

– Ну, если не засчитали, значит, так и есть. Судье помогает ВАР, поэтому я считаю, что все было правильно.

Насколько отразилась на сегодняшней игре та игровая модель, которую прививает команде Марино Пушич?

– Думаю, во второй части сезона игра команды будет отличаться от того, что было в первой. На сборах мы хорошо поработали. Может, за время сборов тренеру не удалось донести до нас все свои идеи, поэтому считаю, что наша игра еще улучшится.

Что нужно будет сделать в Марселе?

– Все просто: достаточно будет выиграть со счетом 1:0.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник Террикон
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