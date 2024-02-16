НАЗАРИНА: «Марсель – сильная команда, мы ожидали тяжелый поединок»

Хавбек донецкого «Шахтера» Егор Назарина подбил итоги игры против «Марселя» в плей-офф Лиги Европы. Украинский клуб вырвал ничью на последних минутах встречи.

– Мы ожидали тяжелый поединок, потому что «Марсель» – сильная команда, несмотря на то, что у них сейчас кризис. Но при этом, думаю, мы заслужили немного больше, чем ничья. Но ничего, у нас все впереди, есть еще второй матч. Надеюсь, в итоге все будет так, как мы хотим.

– Сказалось ли отсутствие игровой практики? Перед матчем все этого опасались...

– Все-таки у нас два месяца не было официальных игр. Так что, конечно, игрового тонуса не хватало, товарищеские матчи его не создадут. Это наложило отпечаток на игру, но нам удалось показать хорошую готовность.

– Как прокомментируешь незасчитанный в первом тайме гол? Нет ли вопросов к действию судьи?

– Ну, если не засчитали, значит, так и есть. Судье помогает ВАР, поэтому я считаю, что все было правильно.

– Насколько отразилась на сегодняшней игре та игровая модель, которую прививает команде Марино Пушич?

– Думаю, во второй части сезона игра команды будет отличаться от того, что было в первой. На сборах мы хорошо поработали. Может, за время сборов тренеру не удалось донести до нас все свои идеи, поэтому считаю, что наша игра еще улучшится.

– Что нужно будет сделать в Марселе?

– Все просто: достаточно будет выиграть со счетом 1:0.