СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»
Капитан «Шахтера» назвал причины ничьей с «Марселем»
Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился эмоциями от ничьей с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы.
«Я думаю, что играли хорошо. Были моменты, когда мы доминировали. Мы создали много моментов, но пропустили из-за собственных ошибок. Пришлось показать характер – дважды отыгрались. Нам нужно убрать ошибки и работать над тем, чтобы в Марселе быть более сконцентрироваными.
Такие соперники имеют качество. Игроки «Марселя» за счет индивидуальных действий могут создать моменты.
Если учесть, что мы отыгрывались, то можно сказать, что ничья – хороший результат. Если брать всю игру, то, конечно, могли победить», – сказал Степаненко.
Ответный матч между командами состоится в следующий четвер, 22 февраля, во Франции.
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