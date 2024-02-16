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Лига Европы
16 февраля 2024, 04:02 | Обновлено 16 февраля 2024, 04:05
161
2

СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»

Капитан «Шахтера» назвал причины ничьей с «Марселем»

16 февраля 2024, 04:02 | Обновлено 16 февраля 2024, 04:05
161
2
СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился эмоциями от ничьей с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы.

«Я думаю, что играли хорошо. Были моменты, когда мы доминировали. Мы создали много моментов, но пропустили из-за собственных ошибок. Пришлось показать характер – дважды отыгрались. Нам нужно убрать ошибки и работать над тем, чтобы в Марселе быть более сконцентрироваными.

Такие соперники имеют качество. Игроки «Марселя» за счет индивидуальных действий могут создать моменты.

Если учесть, что мы отыгрывались, то можно сказать, что ничья – хороший результат. Если брать всю игру, то, конечно, могли победить», – сказал Степаненко.

Ответный матч между командами состоится в следующий четвер, 22 февраля, во Франции.

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Тарас Степаненко Шахтер - Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель
Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Ми пропустили через власні помилки, а забили - через помилки суперника. 
У футболі, якщо залітає гол - значить скоріше всього десь були помилки. 
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+1
apepa
Первый гол на совести Конопли. Как ты его будешь наказывать Степененко??
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