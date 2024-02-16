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  4. ОБАМЕЯНГ: «Мы должны шевелить задницей. В ничьей виновата вся команда»
Лига Европы
16 февраля 2024, 03:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:34
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ОБАМЕЯНГ: «Мы должны шевелить задницей. В ничьей виновата вся команда»

Форвард «Марселя» расстроен упущеной победой над «Шахтером»

16 февраля 2024, 03:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:34
80
0
ОБАМЕЯНГ: «Мы должны шевелить задницей. В ничьей виновата вся команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер нападения «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен собой и командой из-за результата матча плей-оф Лиги Европы. Французский клуб упустил победу над «Шахтером» за несколько секунд до финального свистка.

«Это уже как болезь. Чтобы устранить это, мы должны понимать, что того, что мы делаем, недостаточно.

Мы должны, простите за фразу, шевелить задницей. Все знают, что мы можем в десять раз лучше. Когда у нас выходит играть в свой футбол, мы знаем, как сделать разницу.

Скажу честно: это начинает дико бесить. Ты прилагаешь усилия, чтобы иметь возможность лидировать в счете, а затем пропускаешь гол.

Виновата вся команда. Я тоже. Ведь я должен первым защищаться, как безумный, чтобы мы не пропускали голы. Мы должны придерживаться этого менталитета.

У меня создается впечатление, что как только мы забиваем, то начинаем садиться назад. Все знают, что лучшая защита – это нападение. Так почему бы не дожать соперника 5 минут после гола?», – сказал Обамеянг.

Ответный матч пройдет в следующий четверг, 22 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром».

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Марсель Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Лига Европы Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник RMC
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