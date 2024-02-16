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Лига Европы
16 февраля 2024, 02:18 | Обновлено 16 февраля 2024, 02:21
11
0

Фейеноорд – Рома – 1:1. Первая ничья Де Росси. Видео голов и обзор матча

«Рома» увозит домой результативную ничью

16 февраля 2024, 02:18 | Обновлено 16 февраля 2024, 02:21
11
0
Фейеноорд – Рома – 1:1. Первая ничья Де Росси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче плей-офф Лиги Европы сошлись финалисты Лиги конференций сезона 2021/2022 «Фейеноорд» и «Рома». Игра проходила в Роттердаме.

Для хозяев все начиналось очень хорошо. В целом ровный первый тайм они забрали себе благодаря голу Пайшана на 45+1.

«Волки» в средине второго тайма усилиями Лукаку счет сравняли. В итоге игра завершилась закономерной ничьей. Все решится через неделю, 23 февраля, в Риме.

Стоит отметить, что для Даниэле Де Росси это первая ничья у руля «Ромы». До этого поединка у молодого наставника было три победы и поражение.

Лига Европы 2023/2024. Плей-офф.

Фейеноорд – Рома – 1:1

Голы: Пайшан (45+1) – Лукаку (67)

Видеообзор матча

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Фейеноорд Даниэле Де Росси Рома Рим видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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