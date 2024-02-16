ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»

Главный тренер французского «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча против донецкого Шахтера в плей-офф Лиги Европы. Украинская команда сравняла счет на 90+3 минуте.

«Это психологически сложно. Я не знаю, почему мы не можем выиграть. Я просто знаю, что это картина этой команды в этом сезоне. Мы можем продолжать говорить о защите с тремя, четырьмя, пятью защитниками, но вопрос не в этом. Тяжело пережить такой нокаут.

Мы работаем, стараемся совершенствоваться. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с «Шахтером».

Трудно. Таков результат... поэтому мне горько. Следовало ли прийти сюда с самодовольной улыбкой и позитивом? Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой. Мы наконец-то могли выиграть после пяти матчей без побед, но после этого нокаута мы снова чувствуем разочарованние», – сказал он.

Ответный матч состоится через неделю в Марселе.