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Лига Европы
16 февраля 2024, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:56
280
0

ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»

Итальянский наставник «Марселя» разочарован финалом матча против «Шахтера»

16 февраля 2024, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:56
280
0
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер французского «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча против донецкого Шахтера в плей-офф Лиги Европы. Украинская команда сравняла счет на 90+3 минуте.

«Это психологически сложно. Я не знаю, почему мы не можем выиграть. Я просто знаю, что это картина этой команды в этом сезоне. Мы можем продолжать говорить о защите с тремя, четырьмя, пятью защитниками, но вопрос не в этом. Тяжело пережить такой нокаут.

Мы работаем, стараемся совершенствоваться. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Также нас ждет ответная игра с «Шахтером».

Трудно. Таков результат... поэтому мне горько. Следовало ли прийти сюда с самодовольной улыбкой и позитивом? Мы были очень близки к победе, но потеряли ее. Я не могу прийти сюда с улыбкой. Мы наконец-то могли выиграть после пяти матчей без побед, но после этого нокаута мы снова чувствуем разочарованние», – сказал он.

Ответный матч состоится через неделю в Марселе.

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Дженнаро Гаттузо Марсель Шахтер Донецк Шахтер - Марсель пресс-конференция Лига Европы
Источник Ouest-France
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