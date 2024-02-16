В матче плей-офф Лиги Европы «Милан» на «Сан-Сиро» принимал французский «Ренн».

Гранд итальянского футбола не испытал проблем с представителем Лиги 1. Команда Стефано Пиоли забила три безответных гола в ворота гостей. Дубль оформил Рубен Лофтус-Чик, также гол забил Рафаель Леау.

«Ренн» может вылететь из этой стадии ЛЕ второй год подряд. Напомним, в прошлом году французский клуб вылетел от «Шахтера».

Лига Европы УЕФА 2023/24. Плей-офф.

Милан – Ренн – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 48, Леау, 53

Видеообзор матча