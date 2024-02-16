Милан – Ренн – 3:0. Дубль Лофтус-Чика. Видео голов и обзор матча
Итальянский клуб сделал весомую заявку на проход в следующий раунд
В матче плей-офф Лиги Европы «Милан» на «Сан-Сиро» принимал французский «Ренн».
Гранд итальянского футбола не испытал проблем с представителем Лиги 1. Команда Стефано Пиоли забила три безответных гола в ворота гостей. Дубль оформил Рубен Лофтус-Чик, также гол забил Рафаель Леау.
«Ренн» может вылететь из этой стадии ЛЕ второй год подряд. Напомним, в прошлом году французский клуб вылетел от «Шахтера».
Лига Европы УЕФА 2023/24. Плей-офф.
Милан – Ренн – 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 32, 48, Леау, 53
Видеообзор матча
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