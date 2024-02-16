Лига Европы16 февраля 2024, 00:11 |
203
1
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Сложный матч завершился вничью
16 февраля 2024, 00:11 |
203
1
Правый защитник Шахтера Ефим Конопля оценил первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя, который завершился со счетом 2:2. Украинская команда сравняла счет на 90+3 минуте.
«Мы недовольны результатом, потому что хотели победить. И я считаю, что мы заслужили победу, учитывая нашу игру. К сожалению, матч завершился вничью», — сказал Конопля.
Ответный матч состоится через неделю в Марселе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 февраля 2024, 05:07 10
Поскольку никто так и не прокомментировал произошедшее, можно сослаться на новость от 1 февраля...
Футбол | 15 февраля 2024, 17:51 8
Переговоры с «клубами-бунтарями» продолжаются
Футбол | 15.02.2024, 16:53
Футбол | 15.02.2024, 22:57
Бокс | 15.02.2024, 13:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2024, 11:43 11
14.02.2024, 20:01 2
14.02.2024, 20:16 16
14.02.2024, 20:11 18
14.02.2024, 21:57 2
14.02.2024, 09:34
14.02.2024, 00:38 6
14.02.2024, 00:55