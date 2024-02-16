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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Лига Европы
16 февраля 2024, 00:11 |
203
1

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»

Сложный матч завершился вничью

16 февраля 2024, 00:11 |
203
1
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер недоволен, потому что хотел и заслужил победу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Правый защитник Шахтера Ефим Конопля оценил первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя, который завершился со счетом 2:2. Украинская команда сравняла счет на 90+3 минуте.

«Мы недовольны результатом, потому что хотели победить. И я считаю, что мы заслужили победу, учитывая нашу игру. К сожалению, матч завершился вничью», — сказал Конопля.

Ответный матч состоится через неделю в Марселе.

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Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Ефим Конопля Лига Европы
Источник УЕФА
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