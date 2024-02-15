Основной защитник Шахтера пропустит ответный матч плей-офф Лиги Европы

В конце первого матча плей-офф Лиги Европы против Марселя предупреждение получил защитник Шахтера Валерий Бондарь. Уже на 95-й минуте при счете 2:2 игрок грубо сбил соперника.

Для Бондаря это третья желтая карточка с учетом тех предупреждений, которые были получены в группе Лиги чемпионов, поэтому Валерий пропустит ответный поединок через неделю.

В нынешнем еврокубковом сезоне Бондарь провел 5 матчей.

Вместе с Николаем Матвиенко в центре обороны может сыграть Ярослав Ракицкий.