Лига Европы15 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:24
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Основной защитник Шахтера пропустит ответный матч плей-офф Лиги Европы
В Марсель команда поедет без Бондаря
15 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:24
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В конце первого матча плей-офф Лиги Европы против Марселя предупреждение получил защитник Шахтера Валерий Бондарь. Уже на 95-й минуте при счете 2:2 игрок грубо сбил соперника.
Для Бондаря это третья желтая карточка с учетом тех предупреждений, которые были получены в группе Лиги чемпионов, поэтому Валерий пропустит ответный поединок через неделю.
В нынешнем еврокубковом сезоне Бондарь провел 5 матчей.
Вместе с Николаем Матвиенко в центре обороны может сыграть Ярослав Ракицкий.
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