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Лига Европы
15 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:24
554
0

Основной защитник Шахтера пропустит ответный матч плей-офф Лиги Европы

В Марсель команда поедет без Бондаря

15 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:24
554
0
Основной защитник Шахтера пропустит ответный матч плей-офф Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В конце первого матча плей-офф Лиги Европы против Марселя предупреждение получил защитник Шахтера Валерий Бондарь. Уже на 95-й минуте при счете 2:2 игрок грубо сбил соперника.

Для Бондаря это третья желтая карточка с учетом тех предупреждений, которые были получены в группе Лиги чемпионов, поэтому Валерий пропустит ответный поединок через неделю.

В нынешнем еврокубковом сезоне Бондарь провел 5 матчей.

Вместе с Николаем Матвиенко в центре обороны может сыграть Ярослав Ракицкий.

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Шахтер Донецк Валерий Бондарь Шахтер - Марсель Марсель Лига Европы
Источник Sport.ua
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