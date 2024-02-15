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  4. Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Лига Европы
15 февраля 2024, 22:45 |
1929
0

Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко

Команда сыграла вничью с Марселем

15 февраля 2024, 22:45 |
1929
0
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич в комментарии для УЕФА оценил ничью 2:2 в первом матче плей-офф Лиги Европы против Марселя.

«Двойственные впечатления. Мне кажется, мы заслужили немного большего, но в футболе такое бывает. Я очень доволен тем, как играла моя команда. Отличный настрой на матч, особенно учитывая тот факт, что это первая официальная игра за два месяца. Мы проявили характер, дважды сделали камбэк и хотели атаковать дальше. Двойственные впечатления, но я горжусь командой».

«Возвращение Степаненко? Мы не были уверены, что он вообще сыграет, но Тарас снова показал свой характер. Боролся до конца, он наш капитан. Никто не ждал, что он отыграет целый час», — сказал Пушич.

Ответный матч состоится через неделю в Марселе.

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Марино Пушич Тарас Степаненко Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник УЕФА
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