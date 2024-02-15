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Лига Европы
15 февраля 2024, 22:33 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:42
844
0

УЕФА: «В Марселе будет много интриги»

Пресс-служба Европейского футбольного союза – об игре «Шахтера» с «Марселем»

15 февраля 2024, 22:33 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:42
844
0
УЕФА: «В Марселе будет много интриги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт Европейского футбольного союза подвел итог первому матчу 1/16 финала Лиги Европы, в котором в Гамбурге отношения выяснили донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Поединок завершился вничью 2:2. Все голы в матче были забиты, начиная с 64-й минуты.

Напомним, у «горняков» авторами голов стали Николай Матвиенко и Эгиналду, удар которого достиг цели в компенсированное время игры.

«Матч вполне мог закончиться и без голов, но в драматичные последние полчаса в Гамбурге их было забито четыре. Ответный матч, который состоится в следующий четверг, определит судьбу этого противостояния, и в Марселе будет много интриги», – оценил поединок рекрут пресс-службы УЕФА.

22 февраля соперники проведут во Франции ответный матч.

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Лига Европы Шахтер - Марсель Шахтер Донецк Марсель Николай Матвиенко Эгиналду
Источник УЕФА
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