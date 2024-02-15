УЕФА: «В Марселе будет много интриги»

Официальный сайт Европейского футбольного союза подвел итог первому матчу 1/16 финала Лиги Европы, в котором в Гамбурге отношения выяснили донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Поединок завершился вничью 2:2. Все голы в матче были забиты, начиная с 64-й минуты.

Напомним, у «горняков» авторами голов стали Николай Матвиенко и Эгиналду, удар которого достиг цели в компенсированное время игры.

«Матч вполне мог закончиться и без голов, но в драматичные последние полчаса в Гамбурге их было забито четыре. Ответный матч, который состоится в следующий четверг, определит судьбу этого противостояния, и в Марселе будет много интриги», – оценил поединок рекрут пресс-службы УЕФА.

22 февраля соперники проведут во Франции ответный матч.