Матвиенко, забив Марселю, оформил голевой юбилей
Украинские клубы забили 800–й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Гол Николая Матвиенко в матче с «Марселем» (2:2) стал 800–м для украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 442 мяча (с учетом гола Эгиналду) наши команды забили дома, 351 – в гостях и 8 – на нейтральных полях.
Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 169 голов, «Шахтер» – 166, «Днепр» – 147 и «Металлист» – 81.
А список лучших бомбардиров возглавляют Жуниор Мораес – 16 мячей, Тайсон – 14, Олег Гусев – 13 и Андрей Ярмоленко – 12.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1–й
|
19.09.1973
|
Виктор КОНДРАТОВ
|
Динамо
|
Фредрикстад
|
6' (1:0)
|
1:0 (г)
|
100–й
|
23.07.1997
|
Алексей АНТЮХИН
|
Ворскла
|
Даугава
|
70' (3:0)
|
3:1 (г)
|
200–й
|
11.08.2005
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
Шопрон
|
87' (2:0)
|
3:0 (г)
|
300–й
|
30.07.2009
|
Алексей ГОДИН
|
Металлург Д
|
Интерблок
|
20' (1:0)
|
2:0 (д)
|
400–й
|
04.08.2011
|
Игорь ОЩИПКО
|
Карпаты
|
Сент–Патрикс
|
83' (3:1)
|
3:1 (г)
|
500–й
|
06.12.2012
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Днепр
|
АИК
|
52' (3:0)
|
4:0 (д)
|
600–й
|
12.03.2015
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Эвертон
|
14' (1:0)
|
1:2 (г)
|
700–й
|
07.12.2017
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
Партизан
|
77' (4:1)
|
4:1 (д)
|
800–й
|
15.02.2024
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
Марсель
|
68' (1:1)
|
2:2 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Причиной стал допуск к соревнованию сборной беларуси
Украинец и дальше находится на радаре европейских грандов