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  4. Матвиенко, забив Марселю, оформил голевой юбилей
Лига Европы
15 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:32
261
0

Матвиенко, забив Марселю, оформил голевой юбилей

Украинские клубы забили 800–й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

15 февраля 2024, 22:27 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:32
261
0
Матвиенко, забив Марселю, оформил голевой юбилей
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Гол Николая Матвиенко в матче с «Марселем» (2:2) стал 800–м для украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 442 мяча (с учетом гола Эгиналду) наши команды забили дома, 351 – в гостях и 8 – на нейтральных полях.

Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 169 голов, «Шахтер» – 166, «Днепр» – 147 и «Металлист» – 81.

А список лучших бомбардиров возглавляют Жуниор Мораес – 16 мячей, Тайсон – 14, Олег Гусев – 13 и Андрей Ярмоленко – 12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1–й

19.09.1973

Виктор КОНДРАТОВ

Динамо

Фредрикстад

6' (1:0)

1:0 (г)

100–й

23.07.1997

Алексей АНТЮХИН

Ворскла

Даугава

70' (3:0)

3:1 (г)

200–й

11.08.2005

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

Шопрон

87' (2:0)

3:0 (г)

300–й

30.07.2009

Алексей ГОДИН

Металлург Д

Интерблок

20' (1:0)

2:0 (д)

400–й

04.08.2011

Игорь ОЩИПКО

Карпаты

Сент–Патрикс

83' (3:1)

3:1 (г)

500–й

06.12.2012

Роман ЗОЗУЛЯ

Днепр

АИК

52' (3:0)

4:0 (д)

600–й

12.03.2015

Олег ГУСЕВ

Динамо

Эвертон

14' (1:0)

1:2 (г)

700–й

07.12.2017

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

Партизан

77' (4:1)

4:1 (д)

800–й

15.02.2024

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

Марсель

68' (1:1)

2:2 (д)

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Источник Sport.ua
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