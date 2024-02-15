Матвиенко, забив Марселю, оформил голевой юбилей

Гол Николая Матвиенко в матче с «Марселем» (2:2) стал 800–м для украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 442 мяча (с учетом гола Эгиналду) наши команды забили дома, 351 – в гостях и 8 – на нейтральных полях.

Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 169 голов, «Шахтер» – 166, «Днепр» – 147 и «Металлист» – 81.

А список лучших бомбардиров возглавляют Жуниор Мораес – 16 мячей, Тайсон – 14, Олег Гусев – 13 и Андрей Ярмоленко – 12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА)