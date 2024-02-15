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Лига Европы
15 февраля 2024, 22:14 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:21
317
1

Шахтер провел 100-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

«Горняки» отпраздновал юбилей в поединке с «Марселем»

15 февраля 2024, 22:14 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:21
317
1
Шахтер провел 100-й матч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
ФК Шахтер

Поединок с «Марселем» (2:2) стал 100-м для «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 49 матчей «горняки» провели дома, 47 – в гостях и 3 – на нейтральных полях. 53 встречи «оранжево-черные» выиграли, 17 завершили вничью, 30 проиграли, 166 мячей забили, 128 пропустили.

Список гвардейцев дончан в этом турнире возглавляют Дарио Срна – 50 матчей, Андрей Пятов – 44 и Разван Рац – 32. А чаще других поражали ворота соперников Луис Адриану –11 голов, Жадсон, Жуниор Мораес, Тайсон и Фернандинью –по 7.

Между тем игра горняков с провансальцами оказалась 50-й для украинских клубов в баталиях с французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 14 матчей с командами из Франции провел «Шахтер», 12 – «Динамо», 8 – «Днепр», 6 – «Черноморец», по 2 – «Александрия», «Карпаты», «Кривбасс», «Мариуполь» и «Металлист». Общий баланс встреч украинцев с французами – 14 побед, 16 ничьих и 20 поражений (мячи 49-55).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Даже Мариуполь с французами поиграл! 
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