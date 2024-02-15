Лига Европы15 февраля 2024, 22:11 |
735
0
Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы
Украинский защитник успел забить гол
15 февраля 2024, 22:11 |
735
0
В первом матче плей-офф Лиги Европы Шахтер сыграл с Марселем 2:2, забив свой второй гол уже в компенсированное время.
Несмотря на то, что Эгиналду спас команду от поражения, лучшим в составе украинской команды признали защитника Николая Матвиенко – оценка 7,2. Игрок во втором тайме забил гол и сделал счет 1:1.
Больше семи в Шахтере получил только Александр Зубков – 7:1, а лучшим в составе двух команд стал форвард Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого 7,5.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2024, 21:47 108
Команды определят лучшего в паре во Франции
Футбол | 15 февраля 2024, 07:04 1
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы
Футбол | 15.02.2024, 21:45
Футбол | 15.02.2024, 07:00
Футбол | 15.02.2024, 06:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2024, 20:49
13.02.2024, 19:45 34
14.02.2024, 17:01 2
13.02.2024, 23:20 2
14.02.2024, 15:24 1
14.02.2024, 20:16 15
14.02.2024, 06:47 5
13.02.2024, 19:00