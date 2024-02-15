Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы

В первом матче плей-офф Лиги Европы Шахтер сыграл с Марселем 2:2, забив свой второй гол уже в компенсированное время.

Несмотря на то, что Эгиналду спас команду от поражения, лучшим в составе украинской команды признали защитника Николая Матвиенко – оценка 7,2. Игрок во втором тайме забил гол и сделал счет 1:1.

Больше семи в Шахтере получил только Александр Зубков – 7:1, а лучшим в составе двух команд стал форвард Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого 7,5.