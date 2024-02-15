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  4. Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы
Лига Европы
15 февраля 2024, 22:11 |
735
0

Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы

Украинский защитник успел забить гол

15 февраля 2024, 22:11 |
735
0
Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче плей-офф Лиги Европы Шахтер сыграл с Марселем 2:2, забив свой второй гол уже в компенсированное время.

Несмотря на то, что Эгиналду спас команду от поражения, лучшим в составе украинской команды признали защитника Николая Матвиенко – оценка 7,2. Игрок во втором тайме забил гол и сделал счет 1:1.

Больше семи в Шахтере получил только Александр Зубков – 7:1, а лучшим в составе двух команд стал форвард Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого 7,5.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Лига Европы Марсель
Источник Sport.ua
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