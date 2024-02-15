ВИДЕО. Крутая развязка. Как Эгиналду спас Шахтер в финале матча Лиги Европы

В первом матче плей-офф Лиги Европы Шахтер сыграл с Марселем 2:2, забив свой второй гол уже в компенсированное время. На 90+3 минуте команду спас Эгиналду.

Соперник дважды по ходу встречи выходил вперед, а свой второй гол французы забили на 90-й минуте, однако Шахтер успел отыграться.

Гол Эгиналду в компенсированное время