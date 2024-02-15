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Лига Европы
15 февраля 2024, 22:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:29
1349
0

ВИДЕО. Крутая развязка. Как Эгиналду спас Шахтер в финале матча Лиги Европы

Удалось сравнять счет

15 февраля 2024, 22:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:29
1349
0
ВИДЕО. Крутая развязка. Как Эгиналду спас Шахтер в финале матча Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче плей-офф Лиги Европы Шахтер сыграл с Марселем 2:2, забив свой второй гол уже в компенсированное время. На 90+3 минуте команду спас Эгиналду.

Соперник дважды по ходу встречи выходил вперед, а свой второй гол французы забили на 90-й минуте, однако Шахтер успел отыграться.

Гол Эгиналду в компенсированное время

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Источник Sport.ua
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