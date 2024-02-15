Гризманн назвал неожиданную причину перехода в 2019-м в Барселону
Француз тогда покинул мадридский «Атлетико»
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился воспоминаниями о переходе в 2019 году в «Барселону».
«Я решил покинуть «Атлетико» Мадрид, потому что достиг психологического предела: когда я плохо играл, то говорил, что виноваты другие, и это было оправданием. Через несколько месяцев я понял, что был очень счастлив в Мадриде и в «Атлетико», и я всегда пытался вернуться. Я сказал Симеоне, что хочу вернуться, а также сказал своей сестре, чтобы она сделала все, чтобы вернуться, а я позабочусь об остальном, потому что я знал, что причинил много вреда», – заявил Гризманн.
Напомним, перейдя в «Барселону», Антуан Гризманн защищал ее цвета до 2021года, после чего вернулся в стан «матрасников».
За «Атлетико» француз провел во всех турнирах 376 матчей, забил 175 голов, сделал 83 ассиста.
Не так давно Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.
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