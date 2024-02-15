ФОТО. Шахтер в Гамбурге разошелся миром с Марселем

В четверг, 15 февраля, в Гамбурге (Германия) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» выяснил отношения с французским «Марселем».

Игра завершилась вничью 2:2.

В составе «горняков» авторами голов стали Николай Матвиенко и бразилец Эгиналду, который отличился в компенсированное время игры. За французов забивали Обамеянг и Ндиайе.

22 февраля команды проведут ответный поединок во Франции.