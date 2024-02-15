Лига Европы15 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:12
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ФОТО. Шахтер в Гамбурге разошелся миром с Марселем
Донецкая команда спаслась голом в компенсированное время
15 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:12
309
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В четверг, 15 февраля, в Гамбурге (Германия) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» выяснил отношения с французским «Марселем».
Игра завершилась вничью 2:2.
В составе «горняков» авторами голов стали Николай Матвиенко и бразилец Эгиналду, который отличился в компенсированное время игры. За французов забивали Обамеянг и Ндиайе.
22 февраля команды проведут ответный поединок во Франции.
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