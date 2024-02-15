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Лига Европы
15 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:12
309
0

ФОТО. Шахтер в Гамбурге разошелся миром с Марселем

Донецкая команда спаслась голом в компенсированное время

15 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:12
309
0
ФОТО. Шахтер в Гамбурге разошелся миром с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 февраля, в Гамбурге (Германия) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» выяснил отношения с французским «Марселем».

Игра завершилась вничью 2:2.

В составе «горняков» авторами голов стали Николай Матвиенко и бразилец Эгиналду, который отличился в компенсированное время игры. За французов забивали Обамеянг и Ндиайе.

22 февраля команды проведут ответный поединок во Франции.

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фотогалерея Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель Эгиналду Николай Матвиенко Пьер-Эмерик Обамеянг Лига Европы
Источник Sport.ua
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