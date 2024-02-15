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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 19:28 |
396
0

Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче

Забили один гол

15 февраля 2024, 19:28 |
396
0
Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче
ФК Ворскла

Ворскла продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. Полтавская команда на сборе в Турции обыграла грузинский Сабуртало со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ковталюк, а команда во втором тайме играла в меньшинстве. Ворскла возобновит чемпионат Украины 26 февраля матчем с Зарей.

Контрольный матч

Ворскла – Сабуртало 1:0
Гол: Ковталюк, 69

Ворскла: Домолега, Чеснаков, Рамирес, Сантана, Изотов, Павлюк, Хрипчук, Островский, Галас, Вокрри, Ковталюк

Замена: Ермолов, Нестеренко, Тьягиньо

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Ворскла Полтава Сабуртало контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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