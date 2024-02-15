Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче

Ворскла продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. Полтавская команда на сборе в Турции обыграла грузинский Сабуртало со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ковталюк, а команда во втором тайме играла в меньшинстве. Ворскла возобновит чемпионат Украины 26 февраля матчем с Зарей.

Контрольный матч

Ворскла – Сабуртало 1:0

Гол: Ковталюк, 69

Ворскла: Домолега, Чеснаков, Рамирес, Сантана, Изотов, Павлюк, Хрипчук, Островский, Галас, Вокрри, Ковталюк

Замена: Ермолов, Нестеренко, Тьягиньо