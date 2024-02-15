Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 19:28 |
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Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче
Забили один гол
15 февраля 2024, 19:28 |
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Ворскла продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ. Полтавская команда на сборе в Турции обыграла грузинский Сабуртало со счетом 1:0.
Единственный гол забил Ковталюк, а команда во втором тайме играла в меньшинстве. Ворскла возобновит чемпионат Украины 26 февраля матчем с Зарей.
Контрольный матч
Ворскла – Сабуртало 1:0
Гол: Ковталюк, 69
Ворскла: Домолега, Чеснаков, Рамирес, Сантана, Изотов, Павлюк, Хрипчук, Островский, Галас, Вокрри, Ковталюк
Замена: Ермолов, Нестеренко, Тьягиньо
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