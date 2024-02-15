УЕФА удостоил Лунина почетного признания. Как отмечен украинец?
Уроженец Харьковской области вошел в сборную недели Лиги чемпионов
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вошел в символическую сборную первой недели матчей плей-офф Лиги чемпионов, которую презентовал Европейский футбольный союз.
Украинец занял место в воротах топ-команды турнира, получив 9 зачетных баллов. Среди прочего партнерами Лунина по сборной недели стали Кевин де Брюйне и Фил Фоден из «Манчестер Сити», одноклубник Браим Диас и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Напомним, «Реал» Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл в Германии «РБ Лейпциг» со счетом 1:0. Андрей Лунин в матче совершил 9 сейвов.
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