Экс-хавбек сборной Украины: «У Марселя перед Шахтером имеет место кризис»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от первой игры 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Марсель».

«Считаю, что «горняки» имеют хорошие шансы, чтобы пройти дальше. «Марсель» сейчас не впечатляет, последние матчи команде даются очень непросто. Последний раз в чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо побеждали еще в декабре прошлого года. Здесь явно имеет место какой-то кризис. К тому же «Марсель» всегда стремится попасть в Лигу чемпионов, а сейчас эти перспективы становятся все более туманными и это явно давит на команду.

Все зависит от того, как будет складываться игра. Главное, чтобы «горняки» почувствовали игру. Хотя, конечно, провести 90 минут в одном темпе будет очень сложно, но то, что «Шахтер» сможет показать свой достойный уровень футбола, я в этом не сомневаюсь.

Не думаю, что «горняки» побегут вперед сломя голову. Тем не менее, как номинальные хозяева дончане будут стараться больше контролировать мяч, а «Марсель» будет ждать свой шанс, тем более что в их составе есть Обамеянг, который бежит быстрее ветра. Такому форварду нельзя давать пространства. Он хоть и в возрасте, но за него говорит опыт выступления в лучших командах Европы.

«Шахтеру» обязательно надо побеждать в первом поединке? Очень этого хотелось бы, чтобы команда почувствовала больше уверенности. Думаю, «горняков» устроила бы и минимальная победа, хотя бы – 1:0», – рассказал Нагорняк.

Матч «Шахтер» – «Марсель» начнется в Гамбурге сегодня, 15 февраля, в 19:45 по Киеву.