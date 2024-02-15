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ATP
15 февраля 2024, 17:37 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:03
342
2

Бывший 10-й номер рейтинга ATP завершил профессиональную карьеру

Эрнест Гулбис официально попрощался с карьерой игрока

15 февраля 2024, 17:37 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:03
342
2
Бывший 10-й номер рейтинга ATP завершил профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнест Гулбис

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис официально завершил карьеру теннисиста.

Отметим, что свой последний матч 25-летний Гулбис сыграл в прошлом году, когда в Кубке Дэвиса обыграл Даниэля Цукермана из Израиля.

За свою карьеру Эрнест выиграл шесть турниров АТР и пять челленджеров. В активе Гулбиса есть победы над Роджером Федерером, Энди Марреем, Новаком Джоковичем, Хуаном Мартином дель Потро. На Ролан Гаррос 2014 он дошел до полуфинала. Лучший результат в рейтинге АТР – 10-е место.

С сентября 2022 года Эрнест Гулбис занимает должность президента Латвийского теннисного союза.

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Эрнест Гулбис завершение карьеры
Источник Sport.ua
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Lesia ROMAN
Ну не 25 ему лет точно 
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