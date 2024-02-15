Бывший 10-й номер рейтинга ATP завершил профессиональную карьеру
Эрнест Гулбис официально попрощался с карьерой игрока
Латвийский теннисист Эрнест Гулбис официально завершил карьеру теннисиста.
Отметим, что свой последний матч 25-летний Гулбис сыграл в прошлом году, когда в Кубке Дэвиса обыграл Даниэля Цукермана из Израиля.
За свою карьеру Эрнест выиграл шесть турниров АТР и пять челленджеров. В активе Гулбиса есть победы над Роджером Федерером, Энди Марреем, Новаком Джоковичем, Хуаном Мартином дель Потро. На Ролан Гаррос 2014 он дошел до полуфинала. Лучший результат в рейтинге АТР – 10-е место.
С сентября 2022 года Эрнест Гулбис занимает должность президента Латвийского теннисного союза.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зайнаб Али Накви должна была сыграть первый матч на соревнованиях ITF J30 13 февраля
Анастасия получила от Андрея в подарок автомобиль