Бывший 10-й номер рейтинга ATP завершил профессиональную карьеру

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис официально завершил карьеру теннисиста.

Отметим, что свой последний матч 25-летний Гулбис сыграл в прошлом году, когда в Кубке Дэвиса обыграл Даниэля Цукермана из Израиля.

За свою карьеру Эрнест выиграл шесть турниров АТР и пять челленджеров. В активе Гулбиса есть победы над Роджером Федерером, Энди Марреем, Новаком Джоковичем, Хуаном Мартином дель Потро. На Ролан Гаррос 2014 он дошел до полуфинала. Лучший результат в рейтинге АТР – 10-е место.

С сентября 2022 года Эрнест Гулбис занимает должность президента Латвийского теннисного союза.