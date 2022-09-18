Бывший сотрудник КГБ больше не президент Латвийского теннисного союза

Экс-десятая ракетка мира Эрнест Гулбис избран президентом Латвийского теннисного союза. Он получил 32 голоса из 51 возможного.

Гулбис сменит на посту Юриса Савицкиса. Как известно, после вторжения россии в Украину Латвия внесла изменения в Закон о спорте, запрещающие бывшим сотрудникам КГБ или осведомителям занимать руководящие должности в федерациях.

Поскольку Савицкис является бывшим сотрудником КГБ, он должен покинуть свой пост до 1 октября, поэтому был проведен внеочередной съезд. Савицкис руководил Латвийским теннисным союзом с 1998 года.

34-летний Гулбис по-прежнему остается действующим игроком, но, скорее всего, к концу сезона завершит карьеру.