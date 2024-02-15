Товарищеские матчи
17.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 15 февраля 2024, 17:23
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Динамо Киев – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля товарищескую игру киевского клуба
15 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 15 февраля 2024, 17:23
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В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Шериф» из Молдовы.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».
Динамо Киев – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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