В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Шериф» из Молдовы.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Динамо Киев – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция