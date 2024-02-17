Изменено время начала матча Динамо – Шериф в Турции

В субботу, 17 февраля, киевское «Динамо» сыграет заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет многократный чемпион Молдовы – тираспольский «Шериф».

Изначально планировалось, что поединок начнется в 16:00 по киевскому времени, но команды договорились сместить время начала на час раньше – в 15:00.

На следующий день «Динамо» вернется в Киев и продолжит подготовку к первому календарному матчу в рамках УПЛ, против харьковского «Металлиста 1925», запланированного на 25 февраля.