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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 11:09 | Обновлено 17 февраля 2024, 11:56
929
0

Изменено время начала матча Динамо – Шериф в Турции

Киевляне сыграют заключительный спарринг на учебно-тренировочном сборе

17 февраля 2024, 11:09 | Обновлено 17 февраля 2024, 11:56
929
0
Изменено время начала матча Динамо – Шериф в Турции
ФК Динамо

В субботу, 17 февраля, киевское «Динамо» сыграет заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет многократный чемпион Молдовы – тираспольский «Шериф».

Изначально планировалось, что поединок начнется в 16:00 по киевскому времени, но команды договорились сместить время начала на час раньше – в 15:00.

На следующий день «Динамо» вернется в Киев и продолжит подготовку к первому календарному матчу в рамках УПЛ, против харьковского «Металлиста 1925», запланированного на 25 февраля.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шериф Тирасполь перенос матчей
Источник ФК Динамо Киев
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