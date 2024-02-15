Соболева вышла во второй раунд в Анталье, Олейникова снова проиграла Херцог
Анастасия разобралась со второй ракеткой Болгарии
Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова провели матчи первого раунда на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).
Олейникова во второй раз подряд играла с Полоной Херцог из Словении и снова уступила бывшей 35-й ракетке мира.
Соболева сразилась с пятой сеяной Герганой Топаловой из Болгарии и выиграла в двух сетах.
Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Гергана Топалова (Болгария, 5) – 6:3, 6:1
Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 2) – 4:6, 2:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия получила от Андрея в подарок автомобиль
Янник успешно стартовал на турнире в Роттердаме, обыграв Ботика ван де Зандсхулпа