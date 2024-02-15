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  4. Соболева вышла во второй раунд в Анталье, Олейникова снова проиграла Херцог
ITF
15 февраля 2024, 16:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:49
226
2

Соболева вышла во второй раунд в Анталье, Олейникова снова проиграла Херцог

Анастасия разобралась со второй ракеткой Болгарии

15 февраля 2024, 16:48 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:49
226
2
Соболева вышла во второй раунд в Анталье, Олейникова снова проиграла Херцог
ITF. Анастасия Соболева

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова провели матчи первого раунда на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).

Олейникова во второй раз подряд играла с Полоной Херцог из Словении и снова уступила бывшей 35-й ракетке мира.

Соболева сразилась с пятой сеяной Герганой Топаловой из Болгарии и выиграла в двух сетах.

Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Гергана Топалова (Болгария, 5) – 6:3, 6:1
Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 2) – 4:6, 2:6

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
Молодець Настя, впевнено перемогла більш рейтингову чисту грунтовичку.
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Александр Ад
не можу зрозуміти,чому анонси трансляцій,не на основной стрічці новин?
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