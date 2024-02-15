Соболева вышла во второй раунд в Анталье, Олейникова снова проиграла Херцог

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова провели матчи первого раунда на турнире ITF 35 в Анталье (Турция).

Олейникова во второй раз подряд играла с Полоной Херцог из Словении и снова уступила бывшей 35-й ракетке мира.

Соболева сразилась с пятой сеяной Герганой Топаловой из Болгарии и выиграла в двух сетах.

Анталья. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Гергана Топалова (Болгария, 5) – 6:3, 6:1

Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 2) – 4:6, 2:6