Олейникова проиграла Херцог на турнире ITF в Анталье
Александра уступила более опытной сопернице
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W35 в Анталье.
Во втором раунде украинка проиграла опытной спортсменке из Словении Полоне Херцог (№235 WTA), которая была посеяна под 4-м номером.
Анталья. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 4) – 2:6, 2:6
В следующем раунде Херцог сразится с Георганой Топаловой из Болгарии (№246 WTA).
Отметим, что на счету 33-летней уроженки Марибора 3 титула WTA, наивысшая позиция в мировом рейтинге – 35-е место.
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