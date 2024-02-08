Олейникова проиграла Херцог на турнире ITF в Анталье

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W35 в Анталье.

Во втором раунде украинка проиграла опытной спортсменке из Словении Полоне Херцог (№235 WTA), которая была посеяна под 4-м номером.

Анталья. Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 4) – 2:6, 2:6

В следующем раунде Херцог сразится с Георганой Топаловой из Болгарии (№246 WTA).

Отметим, что на счету 33-летней уроженки Марибора 3 титула WTA, наивысшая позиция в мировом рейтинге – 35-е место.