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  4. Олейникова проиграла Херцог на турнире ITF в Анталье
ITF
08 февраля 2024, 15:23 |
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0

Олейникова проиграла Херцог на турнире ITF в Анталье

Александра уступила более опытной сопернице

08 февраля 2024, 15:23 |
70
0
Олейникова проиграла Херцог на турнире ITF в Анталье
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W35 в Анталье.

Во втором раунде украинка проиграла опытной спортсменке из Словении Полоне Херцог (№235 WTA), которая была посеяна под 4-м номером.

Анталья. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Полона Херцог (Словения, 4) – 2:6, 2:6

В следующем раунде Херцог сразится с Георганой Топаловой из Болгарии (№246 WTA).

Отметим, что на счету 33-летней уроженки Марибора 3 титула WTA, наивысшая позиция в мировом рейтинге – 35-е место.

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Александра Олейникова Полона Херцог ITF Анталья
Источник Sport.ua
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