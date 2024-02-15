Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Марлон Гомес присоединился к Шахтеру в Германии
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 16:38 |
630
2

ФОТО. Марлон Гомес присоединился к Шахтеру в Германии

Бразильский полузащитник посетит матч с «Марселем» в Гамбурге

15 февраля 2024, 16:38 |
630
2
ФОТО. Марлон Гомес присоединился к Шахтеру в Германии
ФК Шахтер Донецк. Марлон Гомес

Бразильский полузащитник Марлон Гомес прибыл в расположение «Шахтера». Сегодня после обеда он прилетел в Гамбург и заселился в отель, где проживает команда.

Новичок «оранжево-черных» посетит матч с «Марселем».

Напомним, Марлон Гомес, который в январе подписал с клубом 5-летний контракт, выступал за сборную Бразилии U23 на предолимпийском турнире в Южной Америке, где получил травму. Из-за повреждения он не примет участия в сегодняшней игре, однако посетит матч Лиги Европы «Шахтер» – «Марсель», чтобы поддержать команду на трибуне.

По теме:
ЕЗЕРСКИЙ: «Марсель захочет реабилитироваться на международной арене»
Возможна ли отставка Пушича? Легенда Шахтера оценил работу коуча
ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем
Марлон Гомес Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Теннис | 14 февраля 2024, 17:35 7
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи

Леся не вышла на корт против Наоми на поединок 1/8 финала WTA 1000 в Дохе

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Футбол | 14 февраля 2024, 22:46 13
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
Футбол | 15.02.2024, 14:20
ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 15.02.2024, 07:04
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Футбол | 15.02.2024, 12:11
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
Дуже добре 
Ответить
0
avk2307
Надпись на кепке в тему 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 34
Теннис
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 15
Футбол
Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко
Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко
13.02.2024, 19:00
Бокс
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
14.02.2024, 06:47 5
Футбол
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 8
Футбол
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
14.02.2024, 17:01 2
Теннис
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем