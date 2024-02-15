ФОТО. Марлон Гомес присоединился к Шахтеру в Германии

Бразильский полузащитник Марлон Гомес прибыл в расположение «Шахтера». Сегодня после обеда он прилетел в Гамбург и заселился в отель, где проживает команда.

Новичок «оранжево-черных» посетит матч с «Марселем».

Напомним, Марлон Гомес, который в январе подписал с клубом 5-летний контракт, выступал за сборную Бразилии U23 на предолимпийском турнире в Южной Америке, где получил травму. Из-за повреждения он не примет участия в сегодняшней игре, однако посетит матч Лиги Европы «Шахтер» – «Марсель», чтобы поддержать команду на трибуне.