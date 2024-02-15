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Australian Open
15 февраля 2024, 15:53 |
207
0

Australian Open может перенести женский финал с субботы на воскресенье

Поменяв местами с мужским

15 февраля 2024, 15:53 |
207
0
Australian Open может перенести женский финал с субботы на воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Australian Open рассматривает возможность исторического перехода на проведение женского финала в воскресенье.

Организаторы обсуждают перенос мужского финала на субботу и завершение турнира женским финалом с 2026 года, чтобы избежать поздних финалов в воскресенье вечером.

Предложение поступило после еще одного позднего завершения финала в последний день турнира в этом году. Янник Синнер завершил свой успешный камбэк с 0:2 по сетам против Даниила Медведева только в 23:30 по местному времени. Это значит, что многие телезрители в Австралии легли спать еще до окончания матча.

Позднее всех завершился мужской финал в 2012 году, когда почти шестичасовой поединок Рафаэля Надаля и Новака Джоковича закончился в 01:37.

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Источник The Times
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