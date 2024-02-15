Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Склоняюсь, что Шахтер в Гамбурге победит – 2:1»

15 февраля футболисты «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы в Гамбурге будут принимать французский «Марсель».

Бывший защитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий в разговоре с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на сегодняшнее противостояние в Германии:

– Я не считаю «Марсель» фаворитом. Да, в составе «горожан» есть несколько ярких футболистов, но французскому гранду не хватает стабильности. А молодой возраст «горняков» не должен вводить в заблуждение. «Шахтер» нынешнего образца – настоящий боец с богатым международным опытом. Я не собираюсь называть победителя в этой паре по итогам двух матчей, но сегодня в Гамбурге верх возьмут номинальные хозяева – 2:1.

– Похоже, на Ваш выбор не повлияли даже неубедительные действия «горняков» в спаррингах на последнем турецком сборе.

- На этом этапе подготовки результаты – не главное. Не исключено, что тренерский штаб наигрывал новые тактические схемы или просматривал тех же новичков на других позициях, чтобы иметь полную информацию об их возможностях. Думаю, чего стоит «Шахтер», мы увидим только в Гамбурге.

- А может, на игре дончан в Турции сказалось отсутствие из-за травмы капитана команды Тараса Степаненко, который является лидером не только на поле, но и в раздевалке?

– На эту тему можно долго дискутировать. В том, что Тараса, ключевого игрока, в Турции не хватало, никто не сомневается. Но я не думаю, что на этом сборе перед футболистами ставили задачу в каждом спарринге действовать через не могу и обязательно побеждать.

- На ваш взгляд, наставник Марино Пушич сегодня бросит в бой кого-то из зимних новичков?

– Думаю, что кто-то из них в Гамбурге дебютирует. Однако костяк команды составят те игроки, которые прошлой осенью выступали в Лиге чемпионов и заставляли капитулировать «Барселону».

– То, что «Шахтер» сумел сохранить в своих рядах Георгия Судакова, это плюс?

– Однозначно. Судаков должен помочь «Шахтеру» достойно завершить текущий сезон, а уже в летнее трансферное «окно» определиться с дальнейшей футбольной карьерой.

– Многие эксперты считают, что весомым «козырем» французского гранда будет преимущество в игровой практике, все же, для «Шахтера» это первый официальный поединок в 2024 году.

– Я бы не переоценивал значение этого фактора. «Горняки» прекрасно осознают значение поединка в Гамбурге, поэтому за максимальный настрой можно не переживать. А безумная поддержка болельщиков будет способствовать желанию продемонстрировать свои лучшие качества. Да, в составе «Марселя» есть индивидуально сильные футболисты, но надеюсь, что благодаря командной игре «горняки» не позволят им быть на виду.