Дмитрий ШАСТАЛ: «Переход в Верес из Полесья – не шаг назад»

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал прокомментировал свой переход в ровенский клуб.

– Дмитрий, давай начнем с твоего трансфера из «Полесья» в «Верес». Из твоего недавнего комментария мы поняли, что ты не считаешь переезд в Ровно шагом назад в карьере. Как приняла новая команда, какие цели ставишь перед собой в Ровно?

– Все прекрасно, команда приняла хорошо. Работаем, здесь замечательная атмосфера. Верес живет одной целью, целью, и она всех объединяет. Относительно задач, которые ставлю перед собой, то в конце сезона хочу увидеть, что я все правильно сделал и мой шаг помог всем сторонам сделки.

– Можно сказать, что адаптация тебе здесь не нужна, ведь уже и играешь в контрольных матчах, и забиваешь?

– Да, времени на раскачку не было, ведь сразу приступил к работе. На адаптацию время мне не нужно. Знаю, так обычно все говорят, но в моем случае так и есть.

– «Верес» борется за выживание. Как оценишь шансы новой команды сохранить прописку в УПЛ?

– Все покажет сезон. До матчей могут быть только размышления, а прогнозы делать не люблю. Сейчас хочется сосредоточиться на том, что мы можем изменить, на что можем повлиять. Нам необходимо становиться сильнее и добиваться таких результатов, которые помогут сохранить прописку в УПЛ.

– Не настораживал сам вариант с «Вересом», ведь ты перешел из «Полесья», которое вело борьбу за чемпионство и еврокубки, в клуб, у которого задачи значительно скромнее?

– Да, со стороны может показаться, что это шаг назад. Но у «Вереса» также есть своя задача, которую надо выполнить. Люблю подобные вызовы в жизни. Это дает вдохновение работать и работать дальше. Есть цель, а значит надо делать все для ее достижения. Надо иметь более дальновидные цели, даже если на данном этапе это просто сохранение прописки.

– Твой партнер по «Полесью», а теперь и по «Вересу», Денис Янаков сказал, что предложение переехать в Ровно озвучил Буткевич. А как состоялся твой переход? Это аренда до конца сезона?

– Да, аренда до конца сезона. Узнал о возможности трансфера от Янакова, который первым мне позвонил. Меня тогда не было в отеле, где базировалась команда, я приехал позже. До разговора с президентом знал всю информацию. Поэтому сюрпризом это не стало. Понимал, что трансфер в «Верес» – вопрос почти решен.