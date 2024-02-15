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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 15:02 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:31
203
0

Максим ГРИСЬО: «Было несколько предложений, но от Оболони самое конкретное»

Футболист рассказал о переходе к «пивоварам»

15 февраля 2024, 15:02 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:31
203
0
Максим ГРИСЬО: «Было несколько предложений, но от Оболони самое конкретное»
ФК Львов. Максим Грисьо

Один из зимних новичков «Оболони» 27-летний Максим Грисьо в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал, успел ли уже адаптироваться в киевской команде:

– С весенней частью сезона связываю большие надежды. Верю, что удастся прервать полосу неудач. Ведь минувшей осенью, подписав трехлетний контракт с «Черноморцем», не избежал достаточно серьезной травмы и на восстановление ушло 1,5 месяца. Во время этого вынужденного перерыва решили с одесским клубом расторгнуть контракт по соглашению сторон. Потом мог устроиться в «Минае», но в итоге меня не устроили предложенные финансовые условия. Ничего не оставалось, как во Львове поддерживать спортивную форму с любительской командой «Куликов-Юность».

– Как возник вариант с «Оболонью»?

– Мой агент вел переговоры сразу с несколькими клубами, однако конкретика была именно от «пивоваров». Подписал 1,5-летний контракт. Меня все устраивает. По возвращении с турецкого сбора решил вопрос аренды квартиры. Постепенно обживаюсь в Киеве.

– А с адаптацией в «Оболони» проблем не возникло?

- Об этом не могло быть и речи, ведь не был знаком только с 5-6 новыми одноклубниками. С некоторыми ранее выступали за «Львов» или просто пересекались на футбольном поле.

- На какой позиции тебя видит наставник «Оболони» Валерий Иващенко?

- Правого защитника. Но при необходимости могу сыграть и на правом фланге полузащиты.

– Кто твой конкурент?

– Дмитрий Нагиев. Считаю, что острая конкуренция за место в стартовом составе помогает прогрессировать. Главное, чтобы была польза команде.

- Из тех матчей, что сыграл на турецком сборе, какой наиболее запомнился?

– С «Дукаджином» (Косово). Открыл счет, сделал результативную передачу Олегу Вишневскому. В Турции с погодой повезло, все, что планировали – выполнили. С игровой практикой все было хорошо.

– 16 февраля «Оболонь» начинает непосредственную подготовку к календарному поединку 18 тура УПЛ – с «Черноморцем». То, что на очереди встреча с твоей предыдущей командой, как-то стимулирует?

- Если принимать во внимание турнирное положение «Оболони», то впереди у нас 13 финалов. Поэтому настрой должен быть максимальным в каждом матче. У нас одна цель: сохранить «прописку» в элите.

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Максим Грисьо Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ инсайд Валерий Иващенко
Источник Sport.ua
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