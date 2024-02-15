Стало известно, где и когда пройдет чемпионат Европы 2024 по мини-футболу под эгидой European MiniFootball Federation (EMF).

Континентальный чемпионат состоится с 1 по 9 июня 2024 года на арене «Мирза Делибашич» в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

В EMF Euro 2024 примут участие 24 национальные команды, среди которых ожидается и сборная Украины, а также действующие чемпион Европы – сборная Азербайджана, и чемпионы мира – команда Румынии.

На соревнования в Сараево в июне приедут многочисленные звезды футбола, такие как итальянец Франческо Тотти и словак Мирослав Стох.

На специальной пресс-конференции EMF по вопросам проведения Евро-2024 было отмечено, что популярность мини-футбола растет, и предыдущий чемпионат Европы 2022 в Словакии посмотрели 20 млн человек по телевидению, а еще 45 млн – в Интернете.

Сборная Украины на ЧЕ-2022 успешно вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала команде Франции (0:1), а в финале встретились Азербайджан и Румыния (1:0).