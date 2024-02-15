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15 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:47
381
2

Стало известно, где и когда пройдет чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Турнир планируется на 1–9 июня 2024 года в боснийском Сараево

15 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:47
381
2
Стало известно, где и когда пройдет чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
EMF

Стало известно, где и когда пройдет чемпионат Европы 2024 по мини-футболу под эгидой European MiniFootball Federation (EMF).

Континентальный чемпионат состоится с 1 по 9 июня 2024 года на арене «Мирза Делибашич» в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

В EMF Euro 2024 примут участие 24 национальные команды, среди которых ожидается и сборная Украины, а также действующие чемпион Европы – сборная Азербайджана, и чемпионы мира – команда Румынии.

На соревнования в Сараево в июне приедут многочисленные звезды футбола, такие как итальянец Франческо Тотти и словак Мирослав Стох.

На специальной пресс-конференции EMF по вопросам проведения Евро-2024 было отмечено, что популярность мини-футбола растет, и предыдущий чемпионат Европы 2022 в Словакии посмотрели 20 млн человек по телевидению, а еще 45 млн – в Интернете.

Сборная Украины на ЧЕ-2022 успешно вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала команде Франции (0:1), а в финале встретились Азербайджан и Румыния (1:0).

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ulefka
що???Руминія чемпіони світу??Азербайджан чемпіони Європи???Я що спав 50 років??бразильці вимерл?
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