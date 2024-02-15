Александрия на сборах победила топ-клуб Армении
Матч против «Пюника» закончился со счетом 3:2
Сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и армянским «Пюником» (Ереван). Игра закончилась с счетом 3:2 в пользу команды Руслана Ротаня.
Доминирование александрийцев на поле воплотилось в забитый гол уже на 19-й минуте. Это произошло после розыгрыша углового: после подачи Владислава Калитвинцева первым на мяче оказался Сергей Логинов, который мастерски, головой, переправил его в сетку ворот. Соперник быстро отыгрался. Ему на это понадобилось две минуты.
Под занавес первого тайма «горожане» повели в счете. Очередной стандарт. До ворот метров 30. У мяча Владислав Калитвинцев. Он делает передачу в штрафную площадку соперника. Первым на мяче оказывается Кирилл Ковалец, который ловко, головой, переправляет его в сетку ворот. На 72 минуте сопернику удается сравнять счет.
Уже через три минуты очередная атака александрийцев приводит к взятию ворот в третий раз. На этот раз автором гола становится Де, который вышел на замену во втором тайме. Наш бразилец технично закатил круглого в дальний угол ворот, опередив кипера «Пюника» – 3:2.
Товарищеские матчи. 15 февраля
Александрия – Пюник – 3:2
Голы: Логинов, 19, Ковалец, 43, Де, 75 – 21, 72
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