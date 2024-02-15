Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия на сборах победила топ-клуб Армении
Товарищеские матчи
Александрия
15.02.2024 11:00 – FT 3 : 2
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 14:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:32
380
0

Александрия на сборах победила топ-клуб Армении

Матч против «Пюника» закончился со счетом 3:2

15 февраля 2024, 14:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:32
380
0
Александрия на сборах победила топ-клуб Армении
ФК Александрия

Сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и армянским «Пюником» (Ереван). Игра закончилась с счетом 3:2 в пользу команды Руслана Ротаня.

Доминирование александрийцев на поле воплотилось в забитый гол уже на 19-й минуте. Это произошло после розыгрыша углового: после подачи Владислава Калитвинцева первым на мяче оказался Сергей Логинов, который мастерски, головой, переправил его в сетку ворот. Соперник быстро отыгрался. Ему на это понадобилось две минуты.

Под занавес первого тайма «горожане» повели в счете. Очередной стандарт. До ворот метров 30. У мяча Владислав Калитвинцев. Он делает передачу в штрафную площадку соперника. Первым на мяче оказывается Кирилл Ковалец, который ловко, головой, переправляет его в сетку ворот. На 72 минуте сопернику удается сравнять счет.

Уже через три минуты очередная атака александрийцев приводит к взятию ворот в третий раз. На этот раз автором гола становится Де, который вышел на замену во втором тайме. Наш бразилец технично закатил круглого в дальний угол ворот, опередив кипера «Пюника» – 3:2.

Товарищеские матчи. 15 февраля

Александрия – Пюник – 3:2

Голы: Логинов, 19, Ковалец, 43, Де, 75 – 21, 72

По теме:
Рух проиграл середняку ​​чемпионата Словении в товарищеском матче
Заря U-19 – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия Пюник товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Логинов Кирилл Ковалец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Футбол | 14 февраля 2024, 22:46 13
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов
Футбол | 15 февраля 2024, 08:29 14
Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов
Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов

Виной всему баснословная клаусула в новом контракте полузащитника

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14.02.2024, 18:37
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
Футбол | 15.02.2024, 13:05
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Теннис | 14.02.2024, 17:35
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 17
Биатлон
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 8
Футбол
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
13.02.2024, 23:20 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем